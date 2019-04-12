港股直擊 即巿股評

隔晚美股先高後回，三大指數收市個別發展。港股連跌兩日後，今早考驗十天線支持力度。

道指曾升72點，尾段一度倒跌94點，收市跌14點或0.05%，報26143點；標普500指數升不足1點，收報2888點；納指跌0.21%，收報7947點。

醫藥股表現較差，道指成分股UnitedHealth挫4.31%。另外，特斯拉跌2.77%，因為有消息稱，集團與松下凍結超級工廠45億美元的支出，惟特斯拉發言人稱，兩間公司將繼續向超級工廠投入大量資金，集團對電池的需求繼續超過供應。

美國聖路易斯聯儲總裁布拉德稱，決策者需認真看待國債孳息曲線持續倒掛，低通脹預期可能正發出令人憂慮的訊號。不過，紐約聯儲總裁威廉斯認為，孳息曲線倒掛並非經濟將衰退的預兆。

美國副總統彭斯接受訪問稱，華府有信心能與中國達成貿易協議，但若談判失敗，將不惜對中國產品加倍徵收關稅。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數跌至19.6萬人，為1969年以來首次低於20萬。3月PPI按年增2.2%，勝預期。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價普遍低於港股上日收市價，滙控(00005)ADR折合港元計收報66.8元，較本港上日收市高0.2元；騰訊(00700)ADR收報388.99元，低2.41元；國壽(02628)ADR收報20.97元，低3仙；中海油(00883)ADR收報14.57元，低1仙；中石油(00857)ADR收報5.16元，無升跌；中石化(00386)ADR收報6.25元，高2仙；中移動(00941)ADR收報76.87元，低0.43元；聯通(00762)ADR收報10.01元，高1仙；中電信(00728)ADR收報4.21元，低1仙。

ADR港股比例指數收報29756點，較恒指昨日收市低82點。夜市期指收報29835點，較昨日恒指收市低水4點。恒指昨日先高後挫，收報29839點，跌280點或0.93%，今日將試10天線(約29819點)水平。

A股昨日急挫，上證指數收挫1.6%，深成指則插2.65%。留意內地今日將公布3月進出口數據。

焦點股份

中石化油服(01033)：預期今年首季股東應佔淨利潤約1.88億元人民幣，按年飆升5.24倍。去年同期淨利潤3012.9萬元人民幣。

莎莎國際(00178)：截至3月底止第四季，整體零售及批發業務營業額20.56億元，按年下跌7.2%。港澳市場零售及批發業務營業額跌8.4%，同店銷售亦跌10.8%。

民眾金融科技(00279)：預期截至今年2月底止，11個月將錄得虧損20.47億元。虧損主要來自最近5個月期間額外作出應收貸款之減值虧損撥備淨額約1.65億元，以及支付額外融資成本約1.37億元。

鞍鋼(00347)：預期首季按年少賺約78.22%。

秦港(03369)：料首季淨利潤按年減少62.64%至68.39%。

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