即巿股評 港股直擊 國際財經

據美國聯儲局公布的3月份議息紀錄，多數投票委員預計今年利率將保持穩定，到年底利率不變亦合理，局方在利率問題上有必要保持耐心，因為經濟前景存在不確定性。

相比之下，國際貨幣基金組織(IMF)和歐洲央行對增長前景卻較肯定：IMF預料2019年全球經濟增長降至2008年金融海嘯以來最低的3.3%；歐央行行長德拉吉也強調，環球經濟面臨逆風，近期數據印證了增長勢頭放緩，又表明需要推出更積極的刺激政策。

全球經濟普遍被看淡，投資者憧憬貨幣政策朝向寬鬆，刺激股市近月反覆上揚，其中美股更邁向破頂之路，標普500指數目前較去年9月創下的歷史高位僅相差約2%，若果把股息因素考慮在內，更收窄至0.3%。

美股踏入2019年呈現的強勢十分罕見，截至4月10日，標指今年首70個交易日累積升幅15.21%，統計1927年迄今，排行歷來第四。附【表】所見，標指約90年來，在首70個交易日便上漲超過一成合共13次(不包括今次)，其後年內(即第71日到年底)大致向好，平均進賬2.69%(中位數7.4%)，上升比例也高達76.9%。

撇除大蕭條時的1930年及1987年爆發「10月股災」這兩次極端情況，標指開局首70日飆逾一成後，至年底錄得負回報的只有1971年(-0.77%)。

因此，儘管分析認為美股現水平高處不勝寒，惟按歷年數據推測，只要今次不像1930年和1987年般發生重大金融危機，標指中線(至年底)前景仍值得期待。

短線方面，則應注視首季業績期開鑼，摩根大通及富國銀行將率先在今天(12日)派成績表。按照美國證券交易委員會(SEC)規定，企業於放榜前5個星期至業績公布後48小時，都不容許回購股份，即所謂的回購封鎖期(Buyback Blackout Period)已展開，意味美股升市重要催化劑──回購因素暫時失效，或為市況帶來若干下調壓力。

投資者對美企業績早打定輸數。標指成分股企業去年利潤有近兩成增幅，基數極高；相反，隨着減稅效果淡化，再加上經濟增長放緩，目前包括蘋果、聯邦快遞在內等幾十家公司已調低今年首季盈利預測。FactSet數據顯示，標普500指數成分股企業第一季利潤料按年減少4.2%。

標指每股盈利(EPS)按年增長率自去年9月份見頂後持續向下，最新重返2016年底約5%。值得留意的是，標指EPS按年增長率須挫至負值(即對比上年同期有所倒退)，指數才會出現較明顯的按年跌幅。換句話說，美企業績雖被睇淡，但標指未致有大跌之虞。

由於目前市場對美國企業首季盈利預測傾向保守，如果最終表現優於預期或展望轉趨樂觀，有機會帶動美股在整固後重拾升勢，甚至挑戰歷史新高。

信報投資研究部

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