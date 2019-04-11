港股直擊 即巿股評

內地CPI回升至五個月高位，重返2%時代，投資者擔心通脹升温，內地股市顯著下跌，港股昨日跌37點後，今日高開低收，一度插逾三百點，再度跌穿三萬點大關。

隔晚美股三大股市向好，恒指今早高開18點，報30138，開市後最多升65點，高見30184，但內地股市下跌，港股掉頭向下，一度跌335點，低見29783點，但十天線(29713點)見支持，午後港股29900附近拉鋸，最終恒指收報29839點，跌280點或0.93%，國企指數收報11618，跌145點或1.24%，大市成交額1197.7億元。

恒指下跌股比例68%，上升股比例只有32%，反映整體個別跟大市受壓。

即月期指收市跌300點，報29821，低水18點，成交20.13萬張。

上證指數收挫1.6%，深城指則瀉2.65%。

國家統計局公布，3月份居民消費價格指數(CPI)回升至5個月高位，按年升2.3%，符合預期，較上月回升0.8個百分點。

藍籌股整體受壓。友邦(01299)下滑0.3%；滙控(00005)跌0.5%；平保(02318)降1.8%；建行(00939)下滑0.7%；中移動(00941)跌0.7%；銀娛(00027)為包尾藍籌，收挫3.9%。

焦點板塊

手遊股：廣電總局昨日公布第12批遊戲版號，個別手遊股逆市攀升。騰訊(00700)曾突破四百元關，一度高見400.4元，升3%，為去年6月以來首次，但收造391.4元，只漲0.7%，升幅已冠絶藍籌；創夢天地(01119)揚0.8%；早前宣布入股VR開發商雲遊(00484)，爆升21.1%；博雅互動(00434)也飆15.8%；IGG(00799)微升0.2%；持續回購的電競設備商雷蛇(01337)，收市也升2.2%。

5G股：高盛降鐵塔(00788)評級至「中性」，認為再升空間有限，目標價卻從2.16元升至2.22元，鐵塔收挫4.2%，跑輸一眾國指成分股；其他5G股亦捱沽，京信通信(02342)插5.2%；中通服(00552)降2.8%；中興通訊(00763)與昂納科技(00877)各挫3.5%；摩比(00947)跌2.3%。

手機股：舜宇光學(02382)上月出貨量增，惟股價高開後倒跌，收挫3.6%；瑞聲(02018)跌2.4%；丘鈦(01478)倒挫4.5%；比亞迪電子(00285)挫4.7%；通達(00698)降3.1%；信利國際(00732)挫4.3%；高偉(01415)挫3.4%。

航空股：隔晚美國汽油庫存急跌，油價升1%，航空股全線受壓，國航(00753)挫3.8%；南方航空(01055)更挫4.7%；東方航空(00670)跌3.1%；國泰(00293)跌1.9%。

焦點股份

南京熊貓(00553)：過去兩日大升22.5%，但集團指無與5G相關成熟產品及相應銷售收入，股價今日急吐10.1%，並以全日最低位3.57元收市，成交金額3790萬元。

廣南集團(01203)：發盈喜，料首季綜合溢利按年增加45%，股價應聲炒上，全日大升10.4%。

中糧肉食(01610)：豬價連續25個月下跌後首次轉升，推動中糧肉食曾飆10.4%，創3.28元的上市高位，收升4%；但萬洲(00288)則跌1.2%。

香港電視(01137)：三連升，更創逾一年新高，曾高見3.46元，收飆7.1%，成交金額4030萬元。港視早前公布，網購平台及門市(HKTVmall及HoKoBuy)營運數據，3月訂單總商品交易額2.29億元，按年增81.75%。

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