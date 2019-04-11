中國第三大無縫貼身衣物製造商博尼國際(01906)公布，以每股介乎0.46元至0.6元招股，發售3億股，其中10%公開發售，90%配售，集資最多1.8億元。
一手5000股，入場費3030.23元。
該公司引入3名基石投資者，認購4000萬元股份，包括中大實業認購1500萬元股份；慕熙服飾的控股股東邢志存認購1000萬元股份；以及上海中昊針織的控股股東高寶霖認購1500萬元股份。
該公司將於明天起招股，下周三(17日)截止認購，股份預計4月26日上市。
創陞融資為獨家保薦人。
中國第三大無縫貼身衣物製造商博尼國際(01906)公布，以每股介乎0.46元至0.6元招股，發售3億股，其中10%公開發售，90%配售，集資最多1.8億元。
一手5000股，入場費3030.23元。
該公司引入3名基石投資者，認購4000萬元股份，包括中大實業認購1500萬元股份；慕熙服飾的控股股東邢志存認購1000萬元股份；以及上海中昊針織的控股股東高寶霖認購1500萬元股份。
該公司將於明天起招股，下周三(17日)截止認購，股份預計4月26日上市。
創陞融資為獨家保薦人。
|下一篇：
|莎莎末季營業額跌7.2%
|上一篇：
|即月期指收市挫300點 低水18點