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今日 16:58 重要通告 港股直擊

莎莎末季營業額跌7.2%

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莎莎國際(00178)公布，截至3月底止第四季，整體零售及批發業務營業額20.56億元，按年下跌7.2%。

其中，港澳市場零售及批發業務營業額跌8.4%，同店銷售亦跌10.8%，跌幅主要受整體交易宗數下滑6%影響。本地客及內地客分別下跌8.8%及3.7%，每宗交易平均金額則分別下跌0.7%及5.9%，整體下跌 3.5%。

另外，港澳以外之市場，包括內地、新加坡、馬來西亞和電子商貿，期內零售及批發業務營業額輕微下跌0.4%。

莎莎表示，銷售表現較弱主要由於高基數效應，去年同期熱賣的部分潮流產品種類熱潮減退，惟集團最近的新產品未能完全抵消該類產品的銷售倒退。此外，部分銷售護膚及彩妝產品的藥妝店積極地在遊客旺區開設新店，導致競爭加劇，令莎莎整體銷售表現遜於預期。

集團續稱，高鐵香港段及港珠澳大橋於去年下旬落成通車後，帶來新增人流，卻未對零售業帶起預期的刺激作用。長遠而言，隨着兩項基建的運作漸趨成熟，在大灣區的利好政策帶動下，相信其正面效果將會陸續呈現出來。集團對港澳市場未來發展仍然保持審慎樂觀，並會繼續把握每個機遇令業務持續穩健發展。

集團又稱，計劃在租約條件合理的情況下，繼續開設新店以加強店舖網絡，提升集團的競爭力。

下載港交所通告原文

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