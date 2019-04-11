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迅銷集團(06288)公布，截至今年2月底止中期業績，盈利1140億日圓，按年增長9.51%。

期內，收益1.27萬億日圓，按年增長6.82%。經營溢利1729億日圓，按年增長1.47%。

以各事業分部來看，海外UNIQLO上半年持續表現出色，錄得收益與溢利雙增長，累計收益5800億日圓，按年增長14.3%，經營溢利884億日圓，按年增長9.6%。其中，中國市場的收益、溢利增長率保持在約20%。

日本UNIQLO上半年度則錄得收益、溢利下降。部分原因是第一季度受暖冬影響，導致防寒衣物需求減弱，銷情不佳，上半年度累計收益4913億日圓，按年下降0.5%，經營溢利677億日圓，按年下降23.7%。

GU事業分部上半年度錄得收益、溢利雙雙增長。累計收益1171億日圓，按年增長10.7%，經營溢利141億日圓，按年增長54.3%。

迅銷表示，由於上半年度業績表現未如預期，將經營溢利由年度初期公布的預估值向下修正100億日圓，預計截至今年8月底止年度，經營溢利2600億日圓，按年增長10.1%；純利1650億日圓，按年增長6.6%，收益總額將達2.3萬億日圓，按年增長8%。

此外，預計全年度每股股息480日圓，其中包括中期股息240日圓。