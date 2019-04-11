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今日 13:39 港股直擊 即巿股評

午後跌幅稍縮 平保一年高位回吐

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港股午後跌幅稍為收窄，截至下午約1時37分，恒指報29875點，跌243點或0.8%，大市成交額795.98億元。

國企指數報11645點，跌118點或1%。

A股午後續受壓，滬指跌1.27%；深成指挫2.18%。

多隻強勢股破位後回吐，平保(02318)今早高見94.35元創逾一年高，最新倒跌1.6%。

創科實業(00669)見58.85元創新高，最新跌0.8%。

海底撈國際(06862)見32.4元創新高，最新跌3%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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