港股午後跌幅稍為收窄，截至下午約1時37分，恒指報29875點，跌243點或0.8%，大市成交額795.98億元。
國企指數報11645點，跌118點或1%。
A股午後續受壓，滬指跌1.27%；深成指挫2.18%。
多隻強勢股破位後回吐，平保(02318)今早高見94.35元創逾一年高，最新倒跌1.6%。
創科實業(00669)見58.85元創新高，最新跌0.8%。
海底撈國際(06862)見32.4元創新高，最新跌3%。
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國企指數報11645點，跌118點或1%。
A股午後續受壓，滬指跌1.27%；深成指挫2.18%。
多隻強勢股破位後回吐，平保(02318)今早高見94.35元創逾一年高，最新倒跌1.6%。
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