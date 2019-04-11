港股直擊 即巿股評

中國上月通脹回升，CPI按年升2.3%，符合預期，但CPI上番2%之上，市場又要擔心通脹升溫，內地股市則向下，拖累港股亦失守30000大關。恒指高開18點後，早段曾升65點，見過半日高位30184點，其他受內地股市跌逾1%所拖累倒跌，最多跌335點，低見29783點。半日收市跌278點，報收29841點；國指則跌134點，報11629點。

騰訊(00700)早段又撐起大市，公司再獲發遊戲版號，股價一度升穿400元，見過超過九個月高位400.4元，半日升勢回順，升幅收窄至0.8%，表現已經好過好多重磅藍籌股。其他重磅股包括友邦(01299)、大笨象(00005)、平保(02318)、建行(00939)同中移動(00941)等，均見下跌，跌幅由0.2%至1.4%不等。而濠賭股跌幅更為顯著，銀娛(00027)跟金沙(01928)分別跌3.4%及2.2%。

騰訊有咁嘅表現，主要係內地廣電總局噚日公布第12批遊戲版號，個別手遊股吸引資金短炒。除咗騰訊之外，博雅互動(00434)升15.3%，而宣布入股VR開發商嘅雲遊(00484)一更爆升25.5%，但IGG(00799)僅升0.2%，力水有限。講真手遊股次次高追都唔會好有結果，今次未知會唔會例外，但既然係咁寧願花生都唔博呢一鋪。至於騰訊呢今次400元目標價到咗，短炒食糊亦無妨，長線嘅就唔建議走嚟走去喇，或者定個止賺價喺385元再坐一會。

今日再有大行報告指中國鐵塔(00788)估值太高，現價再上升空間有限，下調其評級，拖累股價半日跌3.3%。龍頭鐵塔腳軟，其他5G概念股齊齊捱沽，整個板塊全部下跌。手機設備股同樣冇運行，跌幅閒閒地超過3%。

講真大市累計升咗幾千點，嚟到30000點大關要抖抖好正常，況且暫時又未見有特別利好消息刺激，睇嚟呢段時間都係反覆整固。暫時大市重要支持位喺29500點，呢個亦係大市重上好淡分界嘅重要分水嶺。而上半場大市去到29783點就刹車，即係暫時10日線(29715)有啲支持，上得番30200點之上可以再度向上，否則受制30200至30400點阻力，大市都係要整固一下抖抖先。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)