港股直擊 即巿股評

內地3月通脹符合預期，惟重返2%時代，市場擔心通脹升温，內地股市顯著下跌，深成指數更挫逾2%，質低港股一度瀉逾三百點，再度跌穿三萬點大關。

隔晚美股三大股市向好，恒指今早高開18點，報30138，開市後最多升65點，高見30184，但內地股市下跌，港股升勢不保，更一度掉頭跌335點，低見29783點，臨近午市跌幅收窄，最終中午跌三百點內收市。恒指半日收報29841點，跌278點或0.92%，國企指數中午收報11629，跌134點或1.14%，大市成交額711.8億元。

A股今早向下，滬指跌1.4%；深成指挫2.2%。

藍籌股大致受壓。友邦(01299)下滑0.2%；滙控(00005)跌0.8%；平保(02318)降1.4%；建行(00939)下滑0.7%；中移動(00941)跌0.5%；銀娛(00027)挫3.4%；金沙(01928)也跌2.2%。

焦點板塊

手遊股：廣電總局昨日公布第12批遊戲版號，個別手遊股逆市攀升。騰訊曾突破四百元關，一度高見400.4元，升3%，為去年6月以來首次，但半日收造391.8元，只漲0.8%，已是升幅最大藍籌；創夢天地(01119)揚1.7%；早前宣布入股VR開發商雲遊(00484)，中午爆升25.2%；博雅互動(00434)也飆15.3%；IGG(00799)也微升0.2%。

5G股：高盛降鐵塔(00788)評級至「中性」，認為再升空間有限，目標價卻從2.16元升至2.22元，鐵塔半日挫3.3%；其他5G股亦捱沽，京信通信(02342)插5.2%；中通服(00552)降2.8%；中興通訊(00763)跌3.1%；昂納科技(00877)跌2.1%；摩比(00947)跌1.5%。

手機股：舜宇光學(02382)上月出貨量增，惟股價高開後倒跌，半日挫4.1%，為包尾藍籌股；瑞聲(02018)跌3.4%；丘鈦(01478)倒挫4.3%；比亞迪電子(00285)挫4.5%；通達(00698)降3.1%；信利國際(00732)挫3.5%；高偉(01415)挫3.4%。

焦點股份

南京熊貓(00553)：過去兩日大升22.5%，但集團指無與5G相關成熟產品及相應銷售收入，股價今早急吐，最低見過3.59元，回落9.6%，午造3.62元，仍插8.8%。

廣南集團(01203)：發盈喜，料首季綜合溢利按年增加45%，股價今早炒上，半日大升13.5%，成交有2190萬元。