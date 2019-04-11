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今日 11:58 港股直擊 即巿股評

高盛料鐵塔再升空間細 降級至「中性」

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高盛　鐵塔(00788)

評級：買入 -> 中性

目標價：2.16元-> 2.22元 (較前收市價2.12元有4.7%潛在升幅)

高盛發表報告，認為鐵塔現估值水平合理，料再升空間細，故將評級由「買入」降至「中性」，目標價由2.16元，升3%至2.22元。

報告指出，自高盛在去年9月將鐵塔納入「確信買入」名單後，鐵塔累升81.2%，遠遠跑贏國企指數同期13.8%的升幅，主要由於集團受惠內地5G發展，管理層關注股東回報等。

該行續稱，鐵塔依然是5G發展的龍頭股，尤其估計未來收入、EBITDA及純利增長有望加快，同時息率也有望改善，並預期鐵塔現價即相當於今年預測EV/EBITDA約9.1倍。

不過，高盛對比亞洲區同業，如印尼Sarana Menara Nusantara及Tower Bersama，和印度的Bharti Infratel，雖然增長潛力比鐵塔慢，但未來兩年息率較高，加上估值上鐵塔比內地三大電訊商存三倍溢價，與海外水平一致，故認為鐵塔現估值水平合理。

基於內地三大電訊商對今年對鐵塔租用預測，高盛上調2019至2021年中國鐵塔盈利預測9.4至13.9%，達到3分、5分及6分，同時將目標價調升3%至2.22元，但基於估值考慮，故將評級降至「中性」。

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