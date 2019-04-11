訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 11:35 港股直擊 即巿股評

恒指突挫333點 深成指插逾2%

放大圖片

美國聯儲局預期今年不加息，隔晚美股反覆高收。不過A股今早急吐，港股亦失三萬點。

恒指高開18點，開市後曾升65點，見30184點暫時高，之後掉頭下挫，11時後跌幅超過300點，最新挫333點，報29785點，為一周低，靠近下方10天線(約29709點)。

國企指數報11617點，跌146點或1.3%。

A股方面，滬指挫1.36%；深成指挫2.16%。國家統計局公布，3月份居民消費價格指數(CPI)按年升2.3%，符合預期。

藍籌股方面，銀娛(00027)吐3.6%；石藥(01093)跌3.2%。

手機股回吐，舜宇(02382)3月手機鏡頭出貨量8598.8萬件，按年增長41.7%，股價高開後挫，曾插5.1%，最新挫4.6%；瑞聲(02018)跌3.7%。

科網手遊股走高，國家新聞出版廣電總局昨日下發第12批遊戲版號，騰訊(00700)的《和平精英》和創夢天地(01119)的《武動西遊》獲批版號。騰訊曾返400元，見逾九個月高，現升1.2%；創夢天地創新高後回，最新僅升0.2%；進軍VR的雲遊(00484)飆23.6%；遊萊互動(02022)升17.5%；博雅互動(00434)升14.8%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。