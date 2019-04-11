港股直擊 即巿股評

美國聯儲局預期今年不加息，隔晚美股反覆高收。不過A股今早急吐，港股亦失三萬點。

恒指高開18點，開市後曾升65點，見30184點暫時高，之後掉頭下挫，11時後跌幅超過300點，最新挫333點，報29785點，為一周低，靠近下方10天線(約29709點)。

國企指數報11617點，跌146點或1.3%。

A股方面，滬指挫1.36%；深成指挫2.16%。國家統計局公布，3月份居民消費價格指數(CPI)按年升2.3%，符合預期。

藍籌股方面，銀娛(00027)吐3.6%；石藥(01093)跌3.2%。

手機股回吐，舜宇(02382)3月手機鏡頭出貨量8598.8萬件，按年增長41.7%，股價高開後挫，曾插5.1%，最新挫4.6%；瑞聲(02018)跌3.7%。

科網手遊股走高，國家新聞出版廣電總局昨日下發第12批遊戲版號，騰訊(00700)的《和平精英》和創夢天地(01119)的《武動西遊》獲批版號。騰訊曾返400元，見逾九個月高，現升1.2%；創夢天地創新高後回，最新僅升0.2%；進軍VR的雲遊(00484)飆23.6%；遊萊互動(02022)升17.5%；博雅互動(00434)升14.8%。

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