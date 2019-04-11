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今日 11:28 港股直擊 即巿股評

【異動股】鐵塔再跌2.8% 遭高盛降級

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高盛降鐵塔(00788)評級至「中性」，累股價今早再受壓，最低見過2.05元，挫3.3%，新造2.06元，仍跌2.8%，成交金額10.21億元。

該行預期鐵塔再升空間有限，故將評級由「買入」調低至「中性」，目標價卻從2.16元升至2.22元。

其他5G股亦捱沽，京信通信(02342)插6.1%；中通服(00552)挫3.4%；中興通訊(00763)挫4.1%；昂納科技(00877)跌2.3%；摩比(00947)跌1.5%。

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