即巿股評 港股直擊

終於都捱完四次深度洗牙，依家要做嘅就繼續Keep住用牙醫教我嘅方法去刷牙，然後再返去覆診被佢檢查我啲牙同康復進度。每一次見到呢位謝醫生，我都會諗起一位親愛嘅data partner AFE的Zoe Poon，你哋兩個把聲根本就係copy & paste！(話時話都有一段日子無見，係時候要出嚟食吓飯啦！)

耐無見嘅仲有騰訊(00700)股價「4」字頭，老老實實，今朝唔係靠騰訊單天寶至尊，開市升1.9%，報$396；其後再衝上高位(截至9點56分止)$400.4，恒指肯定一開市就跌到high high。呢啲咁天大嘅喜訊，戰友Jack就更係第一時間whatsapp我啦，咩事彈到咁就真係唔知啦，應該都唔關佢啲game再獲遊戲版號事，用得個「再」字就即係佢唔係第一次有game獲得遊戲版號啦，所以個真正原因係咩？Who knows！

但係現知嘅係騰訊日線圖今日裂口高開之後，依家10點15分出呈咗一粒高位嘅射擊之星，呢粒星嘅威力同準確度真係唔講得少，當然唔係百發百中啦(係嘅話我唔撈好耐啦！)，但師傅教落見親佢一係唔好搞佢，心雄嘅就Put佢。再睇佢日線圖上啲技術指標超買到呢...仲要今日穿埋個保歷加通道頂喎...明白嘅，順勢而行係好緊要，係咁強勢嘅股身上博掉頭轉角嘅話，難度同技巧都有返咁上下。

再睇埋被稱為「騰指」嘅恒指，鏡頭一轉恒指已經跌過百點，30000點再度失守(真係好無意思呢個30000點，上得到又企唔穩，巴鬼！)依家10點25分，恒指做緊29930點，跌189點。睇埋牛熊證街貨圖，上方最貼價嘅熊證為30200至30299點，呢度有相當於1066張期指；至於下方最貼價嘅牛證就係29600至29699點，呢層係新增嘅，而有312張期指咁多啫。同噚日一樣計吓牛同熊嘅中間位，即(30200+29699)/2=29949.5點，同頭先mark底嘅29930點只係相差19.5點，換言之，恒指依家又企喺牛熊中間位。

雖則你可以話以同樣點數計算，上層最貼價嘅牛證街貨比下層嘅多，但唔好忘記，總會有錢見新上市嘅貼價牛+今日跌市而去追入，換嚟嘅結果就有機會將最貼價嘅牛儲到變肥牛博個市反彈。如果按眼見因為上方熊證街貨多於牛證而去咗追牛殺熊嘅話，咁小心第二日(甚至下晝)已經，所入嘅貼價牛會變成咗「牛肉球」，成為大戶嘅點心。

話咁快喺10點32分恒指跌過200點添啦，若然騰訊點擊敗之星係咁有力，頂唔住個市將個市向下拉一把嘅話，比多100點殺落去食29500至29599點嗰1164張期指又何妨？恒指熊/騰訊熊均可吼，但宜揀遠少少收回價，始終呢啲位走嚟開淡倉都有少少冒險成份，遠少少收回價一來安全，二來再採小注策略，可確保唔會贏粒糖，輸間廠。恒指熊(58406)，收回價30350點，同現價有約400點差距；騰訊熊(59123)，收回價$409.88，同現價有約3.5%差距，兩隻熊證槓桿都係適中，吼恒指/騰訊5分鐘圖見超賣先好小注入市。

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