即巿股評 港股直擊 香港財經

美國聯儲局議息報告披露，今年傾向不加息，但亦難以提振美股，實際上美股已累積一定升幅，所以此消息美股無太大刺激，道指連挫兩日後昨僅只微升。美股缺乏方向，加上恒指升穿30000點後，明顯在拉鋸，波褔亦明顯擴大，就以昨日恒指曾一度急挫264點，但一穿30000點後，即有無形之手，將其推回30000點，可見淡友仍無啖好食。

港美大市借勢下調，主要受到IMF睇淡環球經濟前景影響，是半年來第三次下調今年環球增長預測，由原本的3.5%降至3.3%，為自海嘯以來最低的增速。IMF指出各國貿易關係緊張加劇，以及聯儲局收緊貨幣政策，均構成風險。加上投資者憂慮特朗普為了連任選戰，又起勢想對歐盟及日本商品徵收關稅，幾大利淡因素夾擊，令大市暫難有刺激大升，亦是理所當然。

港股能否在三萬點的基礎上再下一城，目前仍言之過早，曠日持久的中美貿易戰仍處於持續拉鋸的階段，但貿易戰的負面影響已逐步浮現，亞洲經濟面對下行壓力，本港去年尾季出口表現亦受貿易戰拖累，料於首季業績顯現出來。港大早前發表報告亦將今年本港經濟增幅下調至2.5%，首季僅微增1%，可見實體經濟已有外熱內寒的表癥。港股每日交易額仍維持於一千億元左右水平，未見外資或北水大舉湧進，尚處於塘水滾塘魚的階段，所以港股難言有大破，料於現水平進行整固。

同時，內地經濟亦存隱憂，由次季開始，逐步推行大規模減稅降費計劃，此舉有助減輕企業負擔，以穩住經濟增長。不過，有關政策是否完全在民間得以落實，仍需時間觀察其成效，如果出現「上有政策 下有對策」的情況，那就適得其反了。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬