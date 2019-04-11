港股直擊 即巿股評

上海醫藥(02607)控股子公司獲得藥品GMP證書，股價今早逆市向好，一度高見18.42元，揚5.5%，現造18.14元，漲3.9%，成交金額9438萬元。

集團公布，控股子公司上藥中華，本次GMP證書認證車間1個為二車間，而獲得新版藥品GMP證書有利提高產品質量和生產能力，滿足市場需求。

至於國藥(01099)及復星醫藥(02196)各升0.5%；華潤醫藥(03320)則跌1.6%。

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