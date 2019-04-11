港股直擊 即巿股評

港股昨日略為整固，三萬點失而復得，暫時整體氣氛仍然偏好，市場關注內地今早公布通脹數據，恒指早段料窄幅爭持機會較大。

隔晚美股個別發展，道指微升6點報26157點，繼續在10天線附近爭持，納指漲0.69%。聯儲局會議紀要表示，今年不應加息，但未來有更多加息空間。

股份方面，Levi’s業績勝預期，股價升近4%。美國大型科技股多數收漲，蘋果漲0.56%，亞馬遜漲0.63%，微軟漲0.76%。大型中概股則偏軟，阿里巴巴跌0.5%，京東及百度挫逾2%。

今年3月的聯儲局會議釋放了比前次會議更強烈的鴿派信號，會後聲明不但明確計劃今年9月末停止縮減資產負債表規模，而且多數聯儲官員預計的今年加息次數由上次預期的兩次降至零，決策者認為未來幾年最有可能出現的結果是美國經濟持續增長、勞動力市場強勁、且通脹接近美聯儲目標。多數決策者預計今年利率將保持穩定。

高盛將未來四個季度美國經濟衰退的可能性從第四季度末的20%左右降至略高於10%的水平。該行指出，金融狀況的緩和幫助大幅降低了下行風險，聯儲局暫停加息亦提振市場氣氛。

周三歐洲央行在4月利率決議上決定維持三大關鍵利率不變，至少維持到2019年年底。歐央行還表示將在首次加息後持續再投資計劃，均與3月會議上的表述一致。不過，歐洲央行在此次政策決定中沒有提及定向長期再融資操作(TLTRO)。歐洲央行行長德拉吉在隨後的講話中表示，將在未來溝通定向長期再融資操作的具體細節，同樣還將考慮是否需要保留負利率。

國際油價上升，美國上星期原油庫存大幅增加702.9萬桶，至一年多以來的高位。而油組的供應量在3月份減少50萬桶，至4年來的最低水平。紐約五月份期油收市報64.61美元一桶，升0.63美元或1%。布蘭特期油升1.6%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價較港股上日收市價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報66.67元，較本港上日收市低0.28元；騰訊(00700)ADR收報394.96元，高6.16元；國壽(02628)ADR收報21.52元，低8仙。「三桶油」靠穩，中海油(00883)ADR收報14.93元，高1仙；中石油(00857)ADR收報5.25元，高2仙；中石化(00386)ADR收報6.28元，高3仙。電訊股方面， 中移動(00941)ADR收報77.24元，低0.61元；聯通(00762)ADR收報10.11元，低1仙；中電信(00728)ADR收報4.29元，無升跌。

ADR港股比例指數報30119，較周三恒指收市持平。恒指昨日收報30119，跌37點或0.13%。短期支持參考10天線(預計今日約29740點)附近水平。

國家統計局將於今日公布3月份居民消費價格指數(CPI)。有構預期將呈現溫和回升，重上2%以上，普遍認為受豬肉價格上升所帶動。

焦點股份

舜宇光學(02382)：公布3月手機鏡頭出貨量8598.8萬件，按年增長41.7%，主要是因為該公司手機鏡頭的市場份額上升；按月亦增長31.9%。

中國通號(03969)：首三個月累計簽訂外部合同總額74.8億元人民幣，按年增長一成六。

特步國際(01368)：公司公布，留意到近日出現有關該公司可能進行一項併購交易的新聞。該公司表示，其願景是由一個單一品牌公司拓展為多品牌組合的集團。就此而言，將繼續探索並評估多項潛在併購商機。

光大證券(06178)：公布3月淨利潤4.74億元人民幣，按年增長2.41倍；

迅銷(06288)：今日將公布截至2月底止中期業績。