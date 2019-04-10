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今日 18:21 港股直擊 中國財經 即巿股評

【北水手影】淨入10億 沽建行騰訊 掃萬洲廣汽

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隔晚美股道指跌190點，市場關注歐美貿易糾紛發展，恒指低開105點，最多跌264點，低見29892，午後走勢顯著改善，曾僅跌17點，見30139點全日高位。恒指最終收報30119，跌37點或0.13%。

今日錄10.08億元北水淨流入。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

汽車股先低後走高，北水走向個別，吉利(00175)有1.96億元淨流出。相反，廣汽集團(02238)有2.14億元淨買。

中資金融股拖低大市，建行(00939)有2.77億元淨走；平保(02318)有1.91億元淨走；新華保險(01336)有2069萬元淨流出。相反，太保(02601)有1.32億元淨流入；工行(01398)有408萬元淨買入。

其他藍籌股方面，騰訊(00700)支撐大市，不過全日有1.97億元淨流出；相反，萬洲(00288)有2.31億元淨流入。

內房股方面，融創中國(01918)有2119萬元淨買入；金茂(00817)有1.03億元淨走。

其他淨流入較高股份有：金斯瑞生物科技(01478)三日累飆45.8%，全日有279萬元淨流入；中興通訊(00763)有1269萬元淨流入；中國建材(03323)有5502萬元淨流入；新高教(02001)折讓9%配股，股價走軟，有3023萬元淨流入撈底。

另外，中航科工(02357)有736萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 吉利、建行、騰訊、工行、萬洲、平保、融創、太保、新華保險及廣汽。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 吉利、金斯瑞、騰訊、金茂、廣汽、融創、中興、中國建材、中航科工及新高教。

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