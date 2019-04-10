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中美貿易戰將有望傾埋欄，野心勃勃的花旗國總統特朗普，為明年總統大選做勢，終於向盟友歐盟挑機，連反應例慢的國際貨幣基金組織(IMF)，半年第三度劈全球經濟預測，美股連跌兩日，標普睇暫時較大支持位在十天線，即2860點。

鐵塔睇PE盞嘥氣

本港5G股突然龍咁威，筆者最愛的基站天線股京信通信(02342)連升兩日，標的股鐵塔(00788)昨日爆升8%兼創上市新高，今日大和就淋冷水，嫌佢估值貴，續予「沽售」評級，目標價睇1.36元，即比今日收市價仍有近三成六跌幅。

純睇鐵塔市盈率，可以用嘥氣來形容，皆因PE高達過百倍，預測今年市盈率都58.6倍。正如地產股唔理PE睇NAV，面對全球鐵塔行業資本開支負擔大，分析員一早放棄市盈率，普遍轉用EV/EBITDA作比較。

中國鐵塔作為全球最大鐵塔經營商，內地市佔率達九成七，以EV/EBITDA評估，估值不離地，預測今年EV/EBITDA約9倍，對比全球第二大，美國鐵塔(AMT)預測今年EV/EBITDA約24倍，中國鐵塔簡直可用平來形容。

內地或誕第四家5G電訊商

除估值外，鐵塔仲有兩個推高股價的催化劑，第一就喺內地可能會誕生第四家5G營運商。一般相信5G只會有內地三大電訊商，即中移動(00941)、聯通(00762)及中電信(00728)包辦，因為上述三間公司俱持有電訊頻譜。

不過，市場遺留咗廣電集團，查實廣電手上揸住700MHz頻譜，年初更夥拍中信集團探索5G網絡頂層設計，分分鐘喺內地第四家5G電訊商，昨日有傳廣電集團與鐵塔擴大提供通訊基礎設施租賃服務合作，一旦全國落實，鐵塔估值有望進一步追貼美國鐵塔。

鐵塔染藍機會大

第二個推高股價動力喺鐵塔有機會染藍。觀乎最近納入恒指成分股的創科(00669)，其市值為1032億元，唔計非流通股，鐵塔市值現已過千億，一旦變身為恒指成分股，芬佬以至ETF追貨追到氣都咳，按以上邏輯，難怪基金公司威靈頓上周四(4月4日)斥4億銀增持。

由於鐵塔本周一及二抽升，今日才見回吐，雖則14天RSI回至70樓下，但拋甩條十天線(1.935元)老遠，短期調整在所難免，若回至2.05元下，在5G題材下，鐵塔絶對喺首選之一，中線目標睇3蚊。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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