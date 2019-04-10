港股直擊 即巿股評

擔心歐美爆貿易戰，美股連跌兩日，但內地上證指數反彈，加上騰訊(00700)及友邦(01299)力撐，令港股今日曾挫逾兩百點後喘穩，三萬點大關失而復得。

隔晚美股道指挫190點，質低恒指今早低開105點，開市後跌穿三萬點，跌幅一度擴至264點，低見29892點，之後跌幅收窄，午後A股倒升，帶挈港股收復大部分失地，跌幅曾縮至僅17點，高見30139，最終守穩30100關，收報30119點，跌37點或0.13%，國企指數收報11764，跌51點或0.43%，大市成交額1126.16億元。

恒指下跌股比例56%，上升股比例達44%，反映整體個別跟大市受壓。

即月期指收市跌83點，報30121，高水1點，成交17萬張。

騰訊及友邦撐起大市，合力向恒指貢獻62點升幅。騰訊獲滙證升目標價至438元，收漲1.4%：友邦則升0.7%；創科(00669)破頂，收升2.4%，為表現最好藍籌，但中資金融股普跌拖累大市，平保(02318)下滑0.2%；建行(00939)跌1%；工行(01398)跌0.8%；而滙控(00005)也跌0.1%。

焦點板塊

汽車股：內地上月廣義乘用車銷量跌12%，更連跌10個月，但上海正研究推動燃油車更換為新能源汽車相關引導政策，刺激汽車股急挫後倒升。吉利(00175)漲2.2%，東風(00489)升2.5%；華晨(01114)走高1.8%；長汽(02333)飆6.3%，跑贏一眾國指成分股；比亞迪(01211)漲1.7%；廣汽(02238)3月汽車銷量按年微降0.3%，收升3.2%；北京汽車(01958)倒升2.6%。

5G股：昨日抽升後，今日大致向好，中興(00763)再升2.2%；中通服(00552)揚4%；京信通信(02342)漲1.9%；長飛(06869)升0.7%；但大和嫌鐵塔(00788)估值貴，續予「沽售」評級，股價昨日急升近8%創新高後，今日收吐2.8%。

券商股：國泰君安(02611)配股，累券商股整體續受壓。廣發(01776)與華泰(06886)包辦國指表現最曳成分股首兩位，全日分別跌3.5%和3.1%；中信証券(06030)降2.1%；海通證券(06837)跌1.8%；中國銀河(06881)下滑1.8%；中金公司(03908)跌2%；國泰君安折讓逾7%配售新H股，股價顯著受壓，曾跌穿16.34元配股價，一度大跌7.6%，低見16.3元，收造16.46元，仍挫6.7%。

電力股：華潤電力(00836)上月售電量跌4.3%，連累一眾火電股亦受壓，花旗最睇好的華電(01071)，收跌2.4%；華能(00902)降1%；大唐發電(00991)跌2.3%；中國電力(02380)下滑0.5%；潤電則降2.4%。

焦點股份

新高教(02001)：先舊後新方式配售1.1億股，配售價較昨日(9日)收市價3.93元，折讓9.16%；配售股份佔擴大後股本約7.14%，收市只跌2.8%，成交有5.7億元。

聯想(00992)：數據中心有新發展，昨日宣布升級一系列產品，早前亦指會於今個月推出旗艦手機，收揚6.8%。

金斯瑞(01548)：早前指旗下藥物獲歐洲優先審評認定，金斯瑞今日再炒上，全日大升16%，成交有7.6億元。

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