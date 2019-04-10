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滙豐環球 騰訊(00700)

評級：買入

目標價：412元-> 438元 (較前收市價383.6元有14.2%潛在升幅)

滙豐環球發表報告，預期手遊收入增長能見度高，維持「買入」評級，目標價由412元，升6.3%至438元。

報告認為，該行統計頭150個APPS用戶花費時間發現，微信用戶花費時間份額回升，從2月的47.7%提高至48.2%，相信有助消除投資者擔心用戶在騰訊花費時間下跌的疑慮。

該行又指，經過一年暫停審批遊戲後，公司有兩個海外遊戲版號獲批，未來《絕地求生》及《要塞英雄》等大熱遊戲有望獲批，故相信未來手遊收入增長能見度高。

基於滙豐環球調高騰訊手機遊戲及雲服務收入預測，同時調高微信變現能力預測，故升目標價6.3%至438元，折合32倍預測經調整盈利之市盈率，較同業的23倍為高，認為騰訊的盈利質素值得享有估值溢價。

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滙豐環球研究 騰訊(00700)

評級：買入

目標價：412元-> 438元 (較前收市價383.6元有14.2%潛在升幅)

滙證發表報告，將騰訊目標價由412元，上調6.3%至438元，維持「買入」評級。該行對騰訊的前景看法維持正面，相信遊戲用家打機時間回升，以及恢復海外遊戲的商業化審批，均有利今年盈利表現。

該行又上調騰訊的手遊及雲服務的預測，以及反映公司近期發行的60億美元中期票據，令加權平均資本成本(WACC)預測調低，不過部分亦被廣告收入預測下調及推廣支出上升所抵銷。該行將騰訊2019至2021年盈利預測分別調高2%、1%及8%。

滙證把騰訊目標價升至438元，相當於2019年預測調整盈利的32倍，較同業的23倍為高，認為騰訊的盈利質素值得享有估值溢價。

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