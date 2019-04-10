即巿股評 港股直擊

本以為搞咗成年嘅貿易戰終於可以結束，誰知侵侵又玩嘢，呢邊跟中國傾得好哋哋，差不多可以達成協議，嗰邊無啦啦向歐洲開火，表示要向歐洲徵收110億美元關稅，再引起市場對貿易戰困擾。另一方面，IMF喺半年第三度下調全球經濟預測，將預測由1月時嘅預估嘅3.5%下調至3.3%，呢個增速係自金融海嘯以嚟嘅新低，並警告全球經濟下行風險上升。

貿易戰場由中國轉至歐洲，即係美國始終不得安寧，拖累道指下跌190點，標指結束八連升，跌17點，納指則跌44點。恒指今早低開105點，開市後無耐就失守30000點，一度跌264點，低見29892點，其後跌幅收窄至86點，30000大關失而復得，見過30070點半日高位。恒指中午報收30031點，跌125點；國指半日報收11737點，跌77點。

重磅股方面騰訊(00700)又擔起大旗，獨撐半邊天，半日升1%，早段曾見379.8元低位，但一跌穿380元即有買盤趁低吸納，令股價倒升更抵銷大市30點跌幅。有大行唱好騰訊，將目標價上調至438元。不過中資金融股就拖低大市，雖然A股唔算跌勁，但中資金融股沽壓都幾嚴重。

平保(02318)、建行(00939)跟工行(01398)跌1%至1.2%，次一線嘅內險股沽壓較大，跌幅由1.1%至2.4%。內地券商股回吐壓力更大，國泰君安(02611)配股，一抽水又搞到股價裂口低開，更影響整個內地券商股嘅投資氣氛。華泰證券(06886)半日跌逾6%，跌近4%，失守10日、20日及50日線幾個重要支持，有貨喺手要小心，15元不容有失。其他內地券商股半日普遍跌逾2%。

阿Man去年開始就唔多睇好汽車股，不過過咗第一季之後，汽車股似要翻身，近日汽車業嘅銷售數據反映汽車業庫存不斷改善，有望回復健康水平。雖然內地上月廣義乘用車銷量跌12%，更連跌10個月，但上海正研究推動燃油車更換為新能源汽車相關引導政策，刺激汽車股今早低開高走，更逆市倒升。加上唔少大行都唱好龍頭吉利汽車(00175)，今早整個板塊表現突出，上升動力不俗。除咗汽車股之外，不妨留意埋汽車銷售股，阿Man心水當然係永達汽車(03669)。

至於5G概念股，呢幾個月股價沒有最高，只有更高嘅中國鐵塔(00788)終於跪低，皆因現價估值又確係貴咗啲，之前阿Man嘅目標價都係1.8元至2元左右，目標早已超額完成，食糊有理，無謂貪字得個貧。反而中國通信(00552)回調咗唔少，家下有望扭轉之前跌勢回升，半日升1.3%；而中興(00763)跟長飛光纖(06869)亦見逆市微升，相比起中國鐵塔其他5G概念股似乎更具值博率。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)