港股直擊 即巿股評

市場憂慮歐美或爆發貿易戰，加上國際貨幣基金組織(IMF)降今年全球經濟增長預測，美股連跌兩日下，港股今早一度挫逾兩百點後喘穩，險守三萬點大關。

恒指今早低開105點，開市後穿三萬點，跌幅一度擴至264點，低見29892點，之後跌幅收窄，曾僅跌86點，見30070點，最終半日力守三萬點大關，半日收報30031點，跌125點或0.42%，國企指數中午收報11737，跌77點或0.65%，大市成交額573.2億元。

A股今早向下，滬指跌0.39%；深成指跌0.27%。

藍籌股大致受壓。滙控(00005)跌0.4%；平保(02318)降1.2%；建行(00939)跌1.1%；旺旺(00151)跌2%，為包尾藍籌股；滙證升騰訊(00700)目標價至438元，半日漲1%。

焦點板塊

汽車股：內地上月廣義乘用車銷量跌12%，更連跌10個月，但上海正研究推動燃油車更換為新能源汽車相關引導政策，刺激汽車股今早急挫後普遍倒升。吉利(00175)漲2.1%，也是最叻藍籌股；東風(00489)升1%；華晨(01114)走高1.9%；長汽(02333)揚4.4%，跑贏一眾國指成分股；比亞迪(01211)漲1.7%；廣汽(02238)3月汽車銷量按年微降0.3%，半日升2.8%；北京汽車(01958)一度挫5%，半日僅跌0.5%。

5G股：昨日抽升後，今早大致向好，中興(00763)與長飛(06869)各升0.2%；京信通信(02342)漲1.4%；中通服(00552)漲1.3%；但大和嫌鐵塔(00788)估值貴，續予「沽售」評級，半日挫2.8%。

券商股：A股續弱，加上國泰君安(02611)配股，券商股整體仍受壓。華泰(06886)為表現最差國指成分股，半日挫4%；中信証券(06030)也下滑0.6%；海通證券(06837)跌2%；中國銀河(06881)下滑2%；廣發証券(01776)跌2.3%；中金公司(03908)跌1.9%；國泰君安折讓逾7%配售新H股，今早顯著受壓，曾跌穿16.34元配股價，一度大跌7.6%，低見16.3元，午造16.46元，仍挫6.7%。

焦點股份

新高教(02001)：舊後新方式配售1.1億股，配售價較昨日(9日)收市價3.93元，折讓9.16%；配售股份佔擴大後股本約7.14%，半日挫4.6%，成交有5.12億元。

聯想(00992)：數據中心有新發展，昨日宣布升級一系列產品，早前亦指會於今個月推出旗艦手機，半日揚5%。

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