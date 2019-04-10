港股直擊 即巿股評

噚日喺[下半part]有提過隻工商銀行(01398)牛證(65757)，如果見工行股價落返去20天線，或者入返去條「下降通道」裏面嘅話，先立斬隻(65757)。噚日3點完埋A股之後，見隻工行確係無起色；臨收市前都仲未爬得返上條20天線，更揼心都要將隻(65757)掉走，唔係輸好多，以噚日臨收市證價$0.041，對比此前計落嘅平均買入價$0.045，都只係輸四格。

今朝起身睇電視，右下角未loop到報日經嗰口價，報財經新聞個位小姐第一句就話：「受到市場憂慮環球經濟前景所影響，美國道瓊斯工業平均指數一度跌逾200點...」，再望實電視機嘅右下角，終於都loop到日經，見到跌15X點；哎呀！好彩自己噚日揼心將隻(65757)立斬，如果唔係今日就揼第二樣嘢。

依家10點4分，返到公司坐定定沖好茶打緊稿，見到恒指已經失守30000點，呢個30000點確實令人心煩，心煩嘅程度好比同層隔三行到啦、講嘢一輪咀唔停、將「係呀」個「呀」字高八度、講一啲秘密以為細聲就無人聲到(但細聲極都係有限)嘅女人講電話講超過10分鐘一樣咁心煩。(唉...我哋成team同事都受緊...佢哋唯有同其他同事講電話時再大聲啲嚟cover咗佢把聲啦~哈哈)

都係專心啲睇返個市。明明見住上方熊證咁多重貨，而個個又話個市想補返上年6月19日個下跌裂口(30259至30012點)，但個市偏偏就係因為嗰句「擔心環球經濟前景」就全個地球嘅市齊齊仆落去，依家10點9分，恒指跌緊215點，報29941點，日線圖上恒指SlowSTC(14,3)%K線明顯高位跌穿%D線(條女終於都講完電話啦，一切又回復平靜)，走勢圖上見今日粒陰燭同保歷加通道頂(30326點)終於都有少少嘅距離，不過保歷加通道口仍然拓闊中，咁個市今日起步跌，要個口即刻合返埋又有啲難嘅(正如如果你公司有條友擘大口喉講電話，你都好難好無禮貌咁叫佢收聲啦)；如果換五條平均線嚟睇嘅話，so far恒指都仲處於五條平均線之上，仲未有咩閃失。

開埋恒指牛熊證街貨圖睇，上方最貼價嘅熊證30200至30299點有相當於715張期指，梗係啦，見到噚日恒指最高上到30222點喎，仲唔拿拿聲執包伏走人咩。而向上再數多三層，即30300至30399、30400至30499同30500至30599點，都仍然有唔少貨儲咗喺度。至於下方牛證最貼價29500至29599點，落到29200至29299點呢四層全部都係新增嘅，好明顯就係方便啲人買貼牛追入啦。而最貼價嗰層就有相當於825張期指，唔知佢哋又會唔會好似我咁揼心，甚至揼其他嘢呢？

將牛同熊最貼價嗰層拉個恒指中位數出嚟，即(30200+29599)/2=29899.5點；依家10點21分，恒指做緊29960點，同中位數僅差60.5點，好明顯個市又企係牛熊中間位，咁應該唔會企兩個禮拜等秋官套新劇(4月29日上)嘅，但確實依家呢個位不宜買升/跌，今日做觀眾啦。

噚日同班同事講起，我初初入嚟做嗰時大家嘅話題都係吃喝玩樂；做到依家同事開始/已經踏入「4」字頭，大家嘅話題已經轉移至健康/養生(噚日我哋仲討論邊隻麥皮健康啲)，而我哋幾個呢幾年來各人身體有唔同嘅地方出現毛病而去睇專科，加加埋埋都砌得返一個人出嚟。今日下晝到我去做第四次嘅深層洗牙啦，[下半part]休息一天，健康好緊要架，祝願大家都身體健康！

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