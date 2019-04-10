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今日 11:41 港股直擊 即巿股評

【異動股】持續回購股份 雷蛇曾揚逾5%

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雷蛇(01337)持續在市場回購股份，股價今早造好，一度高見1.81元，揚5.2%，現造1.8元，仍升4.6%，成交金額5650萬元。

集團業績公布後，持續在市場回購股份，截至昨日，雷蛇在四月已先後五次，合共回購1993.5萬股，平均價1.66至1.74元，金額達3388萬元。

雷蛇創辦人兼行政總裁陳民亮早前表示，正投入資源於服務業務，在東南亞拓展虛擬信用積分Razer Gold及Razer Pay支付業務。

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