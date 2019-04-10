中國財經 港股直擊

同花順(300033.SZ)甫開跌停，報115.02元(人民幣‧下同)，為一周低，成交額9.5億元。

集團昨日公布，董事葉瓊玖、於浩淼、王進及股東石獅市凱士奧投資諮詢有限公司，擬自昨日起15個交易日後的六個月內，以集中競價交易方式或大宗交易方式合計減持不超過約4170.4萬股(佔總股本7.76%)。

以昨日收市價127.8元計算，金額超過53億元。

另外，集團又指2018年每股純利1.18元，按年下滑12.59%，未來業績可能續存在下滑風險，而且近期股價累計漲幅較大，存在回調風險。