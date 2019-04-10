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今日 09:48 港股直擊 即巿股評

【異動股】國泰君安插7.5% 穿配股價

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國泰君安(02611)折讓逾7%配售新H股，今早顯著受壓，更跌穿配股價，一度大跌7.6%，低見16.3元，現造16.32元，插7.5%，成交金額3572萬元。

集團公布，以每股16.34元配售1.66億股新H股，集資逾27億元，該公司有權再增配7300萬股。配售價較收市價17.64元折讓7.4%。

公司預期，所得款項淨額約31.22億元，用於補充公司資本金，增加運營資金，支持公司業務發展。

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