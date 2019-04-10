港股直擊 即巿股評

港股雖然升上近10個月高位，不過大市升勢未見全面，成交亦未配合增加，市場最新關注歐美貿易糾紛發展，港股ADR預示今早恒指或低開過百點。

隔晚美股三大指數集體收跌，道指跌190點或0.72%報26150點，回試10天線，能源股、金融股全線收低。標普500跌0.6%報2878點，結束八連漲；波音跌1.4%，歐盟已開始準備對波音補貼徵收報復性關稅。納指跌0.56%報7909點。蘋果跌0.3%，結束九連升。IMF下調今年全球經濟增長預測。

美國貿易代表辦公室周一發布公開聲明稱，特朗普政府正籌畫對多項歐盟產品加征高額關稅，涉及商品包括商用飛機、多種奶酪和酒、滑雪服、一些摩托車等。此舉是為了應對「因歐盟補貼空客公司而對美國造成的經濟傷害」。世貿組織多次發現，歐盟補貼空客對美國造成了不良影響，估計美國每年損失110億美元。

美國總統特朗普表示，在WTO就歐盟和空客補貼作出判決後，將對歐盟產品施加110億美元的關稅。歐盟一名官員回應稱，歐盟已經開始準備對波音的補貼徵收報復性的關稅。

一些市場人士表示，國際貿易糾紛可能使全球經濟增長受到阻礙。國際貨幣基金組織(IMF)周二下調了全球經濟增長預測，預計2019年全球經濟將增長3.3%，為金融危機以來新低，1月份時預計增長3.5%。

摩根士丹利首席股票策略師Michael Wilson在周一的研報中指出，隨着首季業績出爐，股票的「關鍵時刻」已經來臨。他預計，今年一季度將是2015/16年盈利衰退以來首個盈利增速同比下降的季度，預計萎縮4%。他表示，這將是另一個盈利衰退的起點，即至少兩個季度盈利持平或負增長。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍低於港股上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報66.85元，較本港上日收市低0.15元；騰訊(00700)ADR收報381.38元，低2.22元；國壽(02628)ADR收報21.67元，低3仙。「三桶油」偏軟，中海油(00883)ADR收報14.9元，低0.14元；中石油(00857)ADR收報5.28元，低2仙；中石化(00386)ADR收報6.26元，低5仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報77.66元，低0.44元；聯通(00762)ADR收報10.07元，低5仙；中電信(00728)ADR收報4.26元，低2仙。

ADR港股比例指數報30016，較周二恒指收市低141點或0.47%。夜市期指收報30091點，跌113點，低水66點。恒指昨日最多升144點，高見30222點，刷近10個月高位，收報30157點，升80點。恒指14天RSI昨日升至70.1，剛進入技術超買水平。

焦點股份

渣打集團(02888)：與美國及英國的監管部門，就過去的金融罪行監控調查，達成和解。渣打將會向美國當局支付9.47億美元罰款，另外向英國當局支付1.02億英鎊。集團已於去年第四季作出9億美元撥備，並將於今年第一季承擔進一步開支1.9億美元。

龍湖集團(00960)：公布今年首三個月累計合同銷售金額444.8億元人民幣，按年升1%；單計三月，集團合同銷售按年升32.6%。

新城發展(01030)：首三個月合同銷售金額約467.14億元人民幣，按年增長兩成三。

廣汽集團(02238)：3月汽車銷量按年微降0.3%。

國泰君安(02611)：以每股16.34元配售1.66億股新H股，集資逾27億元，該公司有權再增配7300萬股。配售價較收市價17.64元折讓7.4%。

新高教(02001)：文件顯示，集團尋求以先舊後新方式配售1.1億股，配股價介乎3.54元至3.64元，較昨日收市價折讓7.4%至9.9%，籌約4億元。

遠洋集團(03377)：瑞信將遠洋集團評級下調至中性；目標價4.3元。

長飛光纖(06869 HK)：滙豐給予長飛光纖光纜H股「持有」的初始評級；目標價19.2元。

太古A(00019)、會德豐(00020)及太古B(00087)今日除息。