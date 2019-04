即巿股評 港股直擊

上一篇(4月8日)「搏拳實錄」提及,老徐近期之所以「念念不忘」逆市找機會long put或short call,很大程度是過去兩個多月的confirmation bias作祟;同一日,《信報》名牌專欄「投資者日記」欄主畢老林亦寫到:老畢早前談及戰友老徐自認confirmation bias作祟一錯再錯,……朋友仔(本港現役馬名字,老畢一注獨贏大有斬獲後,我倆即以之互稱對方)絕非看淡港股,只是堅信恒指在更上層樓之前會先出現一次像樣的調整,操作上一直受到這個主觀意願主宰,以致離3月期指結算日僅數天仍以29000點行使價開倉Short Call,博攞番個尾彩。……戰友的堅持(執着?)終於帶來回報,3月期指以低於29000點結算,老徐二百餘點期權金袋袋平安。

筆鋒一轉,老畢又講到:作為旁觀者,睇到嘅係戰友看好港股基調明確,若非為了「必先調整」這個心結,大可選擇Long 4月而非Short 3月恒指Call,早一步執行bullish觀點……老徐的處境便變成退一步海闊天空,而不是為求啱番次因小失大。

全靠每周一次消夜吹水,戰友對老徐就恒指的睇法以至開倉搏拳的過程才會了如指掌。需要補充的是,2月4日本欄已講到:在(EJFQ系統反映強勢股買盤)強勢股指數升至65.8%的近一年新高的推動下,估計恒指回調至27400至27600點的成交量密集區已有支持,老徐考慮到時就long call或short put。可見老徐也有準備將bullsih觀點付諸行動,只是期待港股會有一次較似樣的回調整固才long期指call。

過去兩個月,恒指也曾在中、短線市寬或強弱勢股指數「背馳」帶動下出現回調,但每次所謂的調整需時僅一兩日甚至即日就已完成,然後不斷創出今年新高,儘管老徐已一再提高long call開倉水平,但一直都等不到「合心水」價位入市,其後更「由拒絕高追轉為冒險估頂」,以為「跟隨訊號掟個靚彎」,最後落得「不情不願執行止蝕」(3月6日、11日、20日「搏拳實錄」標題)。

正如本文開頭所講,老徐近期「念念不忘」逆市找機會long put或short call是confirmation bias作祟;而期望恒指回測至較低水平(例如上文提到的27400至27600點成交量密集區)才long call,則受到投資心理「錨定偏見」或「錨定效應」(anchoring bias或anchoring effect)的影響。怪不得著名資產管理公司Oaktree Capital創辦人、個人財富21億美元的Howard Marks提醒投資者說,心理因素造成投資的最大失誤(The biggest investing error comes not from factors that are informational or analytical, but from those that are psychological.)。投資心理偏見真是累人不淺!

最後,恒指昨天並沒有明顯升穿30100點收市,老徐沽出的29882點即月期指仍不需要止蝕(見4月8日「搏拳實錄」)。

老徐