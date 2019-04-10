即巿股評 港股直擊

長年在市場以炒賣為生，會慢慢得出一些感悟。

其中一項有趣的現象，那就是金融市場的那種生於憂患，死於安樂的特性。

在過去十年裡面爆發了各種各樣的危機，很多專家包括知名經濟學家，基金經理都曾經發表過一些非常悲觀的言論，結果無阻市場向好發展。

我曾經認為，這是由於人性偏向樂觀，嚮往美好生活，有錢人最愛資產升值。

後來發現，這種說法只能答對了一半，另一半是，人民和政府害怕損失和衰退，極力避免，這種避痛心理造成了不斷落藥QE並谷起資產泡沫的現象。

最近發生一件趣事，筆者收到某些內地團體邀請交流一些民生課題，主辦單位的幹事卻明言不歡迎金融從業人員，皆因很多團體成員在內地的一些P2P項目上損手爛腳。結果索性一桿打一船人，把所有P2P以外的金融界人士基金行業人士都當作騙子，實在讓人哭笑不得。

這件趣事笑過之後引人深思，在過去一年，中國大陸實際上已經經歷了一場金融風暴。記憶猶新的是，在08年金融海嘯過後的一段時間裡，投資銀行甚至商業銀行也曾被一律戴上「正人渣」的帽子。好了傷疤忘了疼，同樣的事情在中國大陸再次發生，只不過傳媒非常節制地稱為「穩中有變」，民間卻早已沸騰。

歷史總是以不同的面貌不斷重複，類似的事情以前有現在有未來一定繼續會有。

讀者可能也會和我有同一個想法，中國的A股會否出現類似08年過後的牛市呢？

從周期的角度來分析，13年6月確立為太極中心點，左右行情鏡像重生，同時也螺旋衍生。

其中熊市下跌時間為牛市上漲時間的2.382倍，充分反映中國A股牛短熊長的特性。

按照對稱律和螺旋律，我們可得19年1月，4月為兩個重要時間轉折。

然而完成整個對稱及螺旋比例，則需等待2020年3月。

因此2020年3月應當是最完美的時間啟動牛市，符合自然時間規律的。

如果屆時又有超低估值，悲觀情緒爆發，記住牛市生於憂慮，一定要好好把握五年一遇的投資良機。

那麼，既然2019年1月見底，4月如何？假如期待已久的中美貿易協定如期敲定，科創板又順利推出，股民忘了傷痛充滿了自滿情緒"complacement”的時候，就要小心生於憂患的下一句了！

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法