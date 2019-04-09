港股直擊

期指於清明假期後復市，周一高開152點，升幅曾一度擴大至逾200點，高見30220點，惟之後即市見回吐，並且曾一度倒跌38點，低見29965點，最終收市時仍能保持升勢，全日上揚超過百點，收報30122點。

期指昨天開市初段曾回套至30071點，惟之後期指再展升勢，最多倒升173點，高見30295點；惟午後升幅收窄，最終全日漲82點，收報30204點。市場對環球經濟前景的憂慮持續降溫，以及中美貿易戰漸見緩和等利好因素帶動下，港股近日終能成功突破30000點的關口，更創出近十個月以來新高。

中美貿易戰又再傳出利淡消息，例如美國突決定對中國光伏產品啟動「337調查」、美官員表示歐美正聯手在世界貿易組織上應對中國的非市場經濟政策，以及白宮官員指美方暫對兩國進行的貿易談判內容仍未很滿意等，惟市場近日卻對相關消息反應冷淡，當中可反映外界現時續對兩國最終能達成貿易協議的預期較高。另一方面，除了中國，美國近日於貿易戰上已開展其他戰線。日本經濟再生大臣茂木敏充昨表示，將於下周與美國開始貿易談判。

中美貿談料快達協議

除此之外，美國貿易代表日前亦已提出了一份歐盟產品清單，計劃對大型商用飛機和零組件等項目加徵關稅，以應對歐盟對飛機行業進行補貼所帶來的傷害；從有關進展來看，美國已開始着手把資源放於處理與中國以外的其他國家之貿易問題上，當中亦可間接反映中美貿談或已確實步入尾聲，如非出現任何突發情況，中美兩國將於不久便可達成協議，從而結束兩國之間的貿易戰。

由於環球央行繼續「放水」，市場對內地刺激政策繼續有憧憬，同時港滙近日轉強等利好消息支持下，預期港股短線繼續維持「大漲小回」的走勢，不過要小心若未來中美貿談再出現「拖延」或轉差的情況，有機會令港股先調整後再上。相反，若「習特會」能於短期內落實，港股很有機會短線再展開下一輪升浪，其後會否顯著調整，則視乎有關協議的內容，港股中線向好的看法仍不變。

29415點成重要支持

技術方面，雖然期指周一成功回補去年6月所遺留下來的整個下跌裂口，突破33515點至24528點黃金比率0.618的反彈目標30081點，惟美中不足的卻是只能以陰燭重回30200點以下收市，日線圖中於高位連續兩天出現「十字星」的轉向形態，令期指呈短線見頂的跡象。

可幸的是，期指昨天再能升穿周一的高位，最終以陽燭作收市，周一初步見頂訊號未能得以確認，而期指短線續向好的走勢暫時未變。

雖然暫時未見期指有明顯的短線「轉向」訊號，但於小時圖中的RSI及MACD皆已出現背馳，因此可反映期指現水平已漸見阻力，短線再掀一輪急升的機會減低，估計期指暫時於高位反覆上落為主；若其後期指於小時圖中失守保歷加通道中軸（即二十小時移動平均線）的話，期指短線便出現回調，不過只要該線未有明顯轉為向下，回調也不會太深，初步支持在小時圖中的保歷加底部附近位置，下一個重要支持仍會在上周一的上升裂口（29196點至29415點）附近位置。

如今天期指即市能再升穿昨天高位30295點，所持有的即月Long Put倉則可先行平倉止蝕。現時，因期指暫時仍未見下一輪明顯且較大的方向，在值博率不高的情況下，保守起見，大家現時可先「看風景」，待下一次較為明確的入市訊號出現後才再作相應部署。