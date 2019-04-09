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今日 19:45 重要通告 港股直擊

德萊建業組合營拓建築相關業務

德萊建業(01546)公布，與路華迪高香港協定成立合營企業，分別持股51%及49%。

合營公司將於香港及訂約方可能不時協定之其他司法權區，經營鋼相關模塊合成建築項目業務。

路華迪高香港為於「Nova Deko」品牌旗下設計及架設組裝合成建築單元之企業集團成員公司，並提供模塊房屋解決方案，即涉及於遠離建築地盤之地點建造組件，並於其後於地盤安裝預製部分之建築方法。

董事會相信，合作可擴大集團提供鋼相關模塊房屋解決方案之供應商網絡，並提升建築行業之市場地位。

下載港交所通告原文

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