港股直擊 即巿股評

港股低開高走，一度創近十個月高位，兩日累升221點或0.7%，惟大市交投比上日縮6%至1141.88億元。

北水流入速度持續減慢，全日只有1.49億元淨入，比昨日3.42億再縮49.7%，而上周四淨入為17.8億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

中資金融股見到北水買賣表現活躍，中行(03988)為今日最多內地資金淨入個股，全日淨買2.79億元，太保(02601)、新華保險(01336)、工行(01398)與廣發証券(01776)也分別錄得1.28億元、6995萬元、6024萬元和960萬元淨入。

不過，建行(00939)與平保(02318)則有北水流出，全日分別有3.49億和1.03億元。

科技股亦見北水手影，騰訊(00700)全日有9744萬元淨入，中興(00763)獲富瑞調高評級至「買入」，收市仍彈升5.3%，全日有5951萬元淨買。

昨日北手掃得最多的萬洲(00288)，今日北水再有9202萬元淨流入，兩日淨入6.5億元；東岳(00189)今日也再錄395萬元淨入。

內地推行戶籍制度改革，並放寬大城市落戶限制，內房股普遍上揚，其中創新高的新城(01030)，全日有3043萬元淨買；融信(03301)及恒大(03333)亦分別錄1371萬元和162萬元淨入；但融創(01918)及金茂(00817)則有1.32億和1577萬元淨走。

吉利(00175)上月按年增長約3%，惟全日有5.18億元淨走，為今日最多北水淨沽個股。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:吉利、融創、騰訊、建行、中行、工行、萬洲、太保、平保及金茂。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:中興、融創、金茂、騰訊、新華保險、融信、東岳、恒大、廣發証券及新城發展。