港股直擊 即巿股評

隔晚美股好淡不一，內地滬深兩市亦個別發展，但港股今日仍能低開高走，一度創近十個月高位，兩日累升221點或0.7%，惟大市交投比上日縮6%。

恒指今早低開11點，報30065，開市後好淡爭持，最低見過30018點，跌58點，但三萬點大關支持強，港股止跌回升，更一度倒升144點，高見30222點，刷近10個月高位，惟買盤未有進一步跟進，港股回順，午後大部分時間在30150穿梭，最終恒指收報30157點，升80點或0.27%；國企指數收報11815，升21點或0.18%。

全日大市成交1141.88億元，比上日1215.14億元，少6%。

恒指上升股比例51%，下跌股比例達49%，反映整體個別大致跟大市向好。

恒指即月期貨收報30204，升82點，高水47點。

內地股市收市個別發展，上證指數報3239，跌0.16%；深成指升0.8%。

藍籌股個別發展。騰訊(00700)盤中曾創逾八個月高位，收市升0.9%；滙控(00005)微升0.5%；平保(02318)升0.7%；領展(00823)升1%；友邦(01299)跌0.4%；建行(00939)跌0.3%；港交所(00388)獲高盛上調目標價，惟維持「中性」評級，股價跌1.1%；萬洲(00288)跌2.5%，為包尾藍籌股。

焦點板塊

5G股：中興(00763)獲富瑞調高評級至「買入」，股價彈出，一度高見25.2元，揚6.8%，收市仍彈升5.3%；鐵塔(00788)獲滙證微升目標價至2.11元，股價再創上市後新高，一度高見2.2元，炒高8.9%，收市仍急揚7.9%。其他5G股亦熱炒，京信通信(02342)大升14.3%；中國通信服務(00552)飆6.1%；昂納科技(00877)升4.6%；摩比(00947)急升7.3%。

內房股：中國推行戶籍制度改革，並放寬大城市落戶限制，內房股普遍上揚。新城發展(01030)創上市新高，收升6.9%；龍光地產(03380)亦升4.2%；奧園(03883)漲3.6%；時代中國(01233)升2.4%；雅居樂(03383)則升2.2%；碧桂園(02007)揚5.7%，為升幅最大藍籌；恒大(03333)升3.5%；融創(01918)漲2.1%；中海外(00688)升1%；萬科(02202)漲1.9%。

手機股：續受追捧，瑞聲(02018)揚5.2%；上日獲野村調高評級與目標價的舜宇(02382)，收市再升3.1%；比亞迪電子(00285)炒高8.1%；高偉電子(01415)揚4.1%；鴻騰(06088)漲3.7%；上月鏡頭模組銷量大增的丘鈦(01478)，全日無升跌，收9.09元。

內地券商股：上證連跌兩日，內地券商股逆市受壓，華泰(06886)為表現最差國指成分股，收跌2%；中信証券(06030)也下滑0.6%；海通證券(06837)跌1.8%；中國銀河(06881)下滑1.3%；廣發証券(01776)跌1.2%；中金公司(03908)降2.1%。

焦點股份

李寧(02331)：收市揚5.2%。摩通近日到訪李寧在內地的門市後發表報告，對其前景轉趨更樂觀，維持內地體育用品首選股，並續予「增持」評級，目標價由14.8元，調高5.4%至15.6元。

熊貓電子(00553)：憧憬國企改革加快，熊貓電子曾急升近一成八，高見3.81元，收報3.75元，仍大升15.7%，成交急增至5240萬元，其A股(600775.SH)今日漲停，收報12.95元人民幣，成交6.7億元人民幣。

太陽城集團(01383)：獲執行董事及主席周焯華15億無抵押貸款，股價大幅攀升，一度高見2.2元，炒高17.6%，收2.16元，仍抽升15.5%，成交金額1.56億元。