港股直擊 即巿股評

香港電視(01137)中午公布，上月網購訂單增65%，股價午後抽上，一度高見3.06元，飆6.3%，現造3.02元，仍揚4.9%，成交金額710萬元。

集團公布，網購平台及門市(HKTVmall及HoKoBuy)營運數據，3月訂單總商品交易額2.29億元，按年增81.75%。

其中今年1至3月，平均每日訂單數量分別為1.36萬、1.23萬及1.34萬張，按年分別增長78.95%、57.69%及65.43%。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。