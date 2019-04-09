即巿股評 港股直擊

本來中美貿易談判傾得好地地，雙方都表示談判已接近尾聲，只差簽字落實協議，同埋嚟個特習會咁就功德完滿。偏偏美國又玩嘢，表示要對中國光伏產品進行337調查，又難怪中國表示不滿。中美談判家下有無阻滯都未知，但市場對此卻毫無反應，雖然隔晚波音股價跌逾4%，拖累道指下跌，但標指已八連升，納指亦錄得進賬。中港股市同樣無乜反應，半日照樣有得升。

恒指今日低開11點後，一度低見30018點半日低位，但30000點支持不俗，再加上內地股市亦甚為硬淨，港股止跌回升，一度曾倒升144點，見半日高位30222點，創近10個月高位。中午恒指報收30169點，升92點；國指則升27點，報收11820點。恒指再度逼近去年6月所遺下嘅巨大裂口底部30259點，只要呢個裂口順利回補，港股可以話一帆風順，有望向上挑戰30800至31000點，只不過要更上一層樓，定必要衝破30200至30400點呢個阻力。

早兩日內地通訊股有沽壓，但今日5G概念股卻有追棒，中國鐵塔(00788)高處未算高，再創2.14元上市新高，半日報收2.11元升4.4%。中通服(00552)跟中興通訊(00763)分別升5.7%及6.3%。除咗5G概念之外，手機設備股續有追棒，舜宇(02382)重返紅底股後，升勢有餘未盡，半日再升近3%；而噚日唔多行嘅瑞聲(02018)半日升逾5%。不過阿Man認為主打鏡頭生產嘅舜宇較可為，皆因新款電話嘅鏡頭配備愈玩愈勁，雙鏡頭唔夠，搞夠四個鏡頭，再唔係前後夾埋玩夠六個鏡頭；反而新款電話未見有特別升級語音系統，始終瑞聲都係蝕底少少。

至於地產股此起彼落，內房股做好，半日閒閒地都錄得2%升幅，融創中國(01918)更再創新高，半日升3%。不過陀地地產股繼續回吐，陀地地產股全線逆市回軟，但跌幅有限，只跌0.1%至0.7%。

阿Man一直都話醫藥股中長線仍可睇好，尤其主打藥物研發嘅龍頭巨企，值得逢低吸納，今日醫藥股發力，中生製藥(01177)升逾4%，係藍籌股升幅冠軍，而石藥(01093)亦升2%，呢兩隻龍頭一向都係阿Man心頭好，至少其他醫藥股以半新股康希諾生物(06185)，半日升7.4%。但係噚日急升嘅金斯瑞(01548)真心唔敢高追，始終其估值唔係便宜，寧願買大唔買細。

唔少人問幾間大行都睇好嘅吉利汽車(00175)點睇，除咗汽車業庫存過高嘅情況已見改善，回復健康水平，無需要以割喉式減價賤賣求售，配合未來刺激汽車業措施出台，吉利今明兩年盈利有望改善，難怪大行紛紛轉軚，將吉利評級調升至「買入」。不過今日吉利高開即回軟，18元似有阻力，無貨喺手寧願等破位先追貨。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)