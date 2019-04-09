港股直擊 即巿股評

市場續憧憬中美貿易談判有利好消息公布，加上內地股市反覆向好，推動港股今早曾升過百點，再創近10個月高位。

恒指今早低開11點報30065，開市後好淡爭持，最低見過30018點，跌58點，但三萬點大關支持強，港股止跌回升，更一度倒升144點，高見30222點，刷近10個月高位，惟臨近午後回順，最終恒指半日收報30169點，升92點或0.31%，大市成交額632.5億元。

A股今早先跌後喘穩，滬指升0.14%；深成指漲0.74%。

藍籌股個別發展。騰訊(00700)漲0.6%；滙控(00005)微升0.3%；平保(02318)升0.7%；友邦(01299)與建行(00939)各跌0.1%；萬洲(00288)降2.1%，為包尾藍籌股。

焦點板塊

5G股：中興(00763)獲富瑞調高評級至買入，股價今早彈出，一度高見25.2元，揚6.8%，半日仍彈升6.4%；鐵塔(00788)獲滙證微升目標價至2.11元，股價再創上市後新高，一度高見2.14元，揚5.9%，中午仍漲4.5%。其他5G股亦熱炒，京信通信(02342)大升12.1%；中國通信服務(00552)飆5.8%；昂納科技(00877)升4.6%；摩比發展(00947)急升8.1%。

手機股：續受追捧，瑞聲(02018)揚5.5%，為升幅最大藍籌；上日獲野村調高評級與目標價的舜宇(02382)，半日再升2.9%；比亞迪電子(00285)炒高6.4%；高偉電子(01415)揚4.7%；鴻騰(06088)升1.8%；上月鏡頭模組銷量大增的丘鈦(01478)，股價高開低走，半日吐1.2%。

汽車股：受惠多家汽車廠商銷售佳，汽車股大致造好，吉利(00175)上月按年增長約3%，中午升2%；長汽(02333)3月銷量增16.8%，半日升3.3%；比亞迪(01211)3月汽車銷量年增8.48%，中午升2.2%；其他汽車股亦向好，廣汽(02238)漲1.9%；北京汽車(01958)升0.3%；華晨(01114)走高1.9%；東風(00489)升0.6%。

焦點股份

李寧(02331)：半日揚4.7%。摩通近日到訪李寧在內地的門市後發表報告，對其前景轉趨更樂觀，維持內地體育用品首選股，並續予「增持」評級，目標價由14.8元，調高5.4%至15.6元。

太陽城集團(01383)：獲執行董事及主席周焯華15億無抵押貸款，股價今早大幅攀升，一度高見2.15元，炒高15%，半日造2.09元，仍抽升11.8%，成交金額7460萬元。