即巿股評 港股直擊

話說噚日見到個市悶悶地，就從個股埋手，最後睇中咗隻工商銀行(01398)，仲揀咗隻工行牛(65757)出嚟。噚日見5分鐘圖SlowSTC(14,3)見超賣時計，就當$0.045作為平均買入價，由於工行牛熊都算係於冷門嘢，所以都set定如果工行跌返落條「下降通道」或20天線，(65757)仍然有希望。

今朝起身見日經都只係得嗰幾十點上落，都feel到今日個市都應該以悶為主，結果恒指今朝開市報30065點，跌12點；依家9點55分，恒指做緊30052點，跌24點。

喺熄電視機之前，都要睇吓隻工行咩環境嘅，今朝工行隨市下行，麻煩就麻煩在佢今朝最低(以截至9點57分止)見過$5.91，剛好跌穿咗條20天線($5.924)，但係仲叫做企得住條「下降通道」頂之上。換返工行5分鐘圖睇，見到工行落到$5.91時，5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)都同時落到嚴重超賣水平，呢啲咁嘅情況，就算將(65757)放生，都應該可以等多一等先至處理，都係嗰句：輸少一格得一格。

老老實實，個市又唔係急插又唔係死人冧樓，輸嗰一兩格相信好少人會做「止蝕」呢個動作，其實就係呢一兩格開始，唔做恐怕到你想做嘅時候都做唔到/做唔砌。不過，喺仲有偈傾嘅時候，仍然可以比你「堅持」多一陣，例如借恒指個走勢嚟推斷你揸住嘅輪證仲可唔可以留低。

牛熊證街貨圖上顯示，上方熊證30200至30299點呢度同噚日一樣仍然有過千張期指嘅街駐守，依家就儲咗成1344張；再向上數多三層就分別有824、1290同1279張期指。假設個市要食晒呢推重貨，講緊最少要上到30599點呢度，而按現價(10點12分報30078點)計，都要成521點先得。

但同樣地用呢個點數向下量度，即30078-521=29557點，放返上恒指牛熊證街貨圖嘅話，呢個位依家同食西北風無分別，因為牛證最貼價嘅係29100至29199點，而呢度就只有400張期指。

依家10點15分，恒指開始想由跌轉升咁款，但工行就暫時未見有太大變化，既然係咁就不如留多(65757)條命一陣啦，若然再穿條20天線嘅話，先至立斬啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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