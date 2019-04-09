港股直擊 即巿股評

李寧(02331)獲摩根大通升目標價，股價今早一度升5.4%，高見13.32元，新造13.24元，漲4.8%，成交金額1.2億元。

摩通近日到訪李寧在內地的門市後發表報告，對其前景轉趨更樂觀，維持內地體育用品首選股，並續予「增持」評級，目標價由14.8元，調高5.4%至15.6元。

對手安踏(02020)也漲2.8%；361度(01361)飆5.6%；特步(01368)則升0.2%。

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