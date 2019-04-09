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今日 10:31 港股直擊 即巿股評

港股吐逾50點三萬關爭持 5G股續熱

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隔晚美股收市漲跌不一，道指跌83點，報26341點，標普500微升3點，創八連升。亞太股市今早窄幅個別發展。

恒指低開11點，報30065，曾倒升30點，高見30108，之後回落，暫時見最多跌54點，報30022，續於三萬點關爭持。截至10時22分，恒指跌40點，報30037。

國企指數跌14點，報11779。

內地股市早段個別走，上證指數報3226，跌18點或0.57%；深成指微升3點，報10355。

騰訊(00700)遭摩通減持717萬股，股價今早低開1.2%，報375.8元，最新倒升0.2元，報380.4元。

平保(02318)今早高見93.5元，再創逾一年高，現升0.2%，報93.2元。

內銀股偏軟，昨日呈北水淨走的建行(00939)跌0.6%；工行(01398)跌0.7%。

蒙牛(02319)今早創52周高，最新升2.9%，報30.05元。

吉利(00175)3月總銷量按月升49%，股價今早曾升半成，最新升1.6%。吉利公布銷售數據後，美銀將該股評級調高至「買入」，目標價睇23元。

5G概念股發力，鐵塔(00788)續創新高，最新升4%，報2.1元；中興通訊(00763)升5.7%，獲富瑞調高評級至「買入」；京信通信(02342)升近一成。

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