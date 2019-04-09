港股直擊 即巿股評

港股昨日假後復市創近十個月收市高位，不過技術上逼近超買，料短期在高位整固機會較大。

隔晚美股收市漲跌不一，道指跌83點或0.32%報26341點，標普500漲0.1%報2895點，創八連升；納指倒升0.19%報7953點。波音將737MAX產量削減約20%，公司股價跌超4%；通用電氣跌逾5%，遭歐盟罰款5200萬歐羅。蘋果收漲1.57%，站上200美元關口，實現九連陽，創下去年九月以來最長連漲紀錄。

美股新一季度業績公布期即將到來，華爾街分析師目前普遍預期，一季度美股公司的業績或出現下滑。根據FactSet的資料顯示，分析員預計標普500指數首季整體公司盈利較上年同期將下降4.2%。同時，他們預計第二季度將不會出現增長。而2018年，公司利潤增長逾20%，是金融危機以來的最高增速。

本周是英國脫歐的關鍵時刻。按照目前的情況，英國將於4月12日午夜退出歐盟，而沒有任何過渡性安排。不過，仍有望避免出現無協定脫歐的情況。英國首相文翠珊已要求歐盟將脫歐再延長至6月30日，同時部分歐盟人士甚至希望推遲至更晚，這將使雙方有時間徹底重新考慮未來的關係。

經濟數據方面，美國2月耐用品訂單是4個月來第三次下滑，暗示全球經濟放緩以及貿易的不確定性仍抑制了企業投資。美國2月耐用品訂單環比終值為下滑1.6%，與預期和前值的跌幅持平。

紐約期油收漲2.2%報64.46美元/桶，創去年10月底以來新高。利比亞發生暴力衝突、油組(OPEC)及其盟國繼續減產、美國制裁委內瑞拉與伊朗，使人預測全球原油供應將變得更加緊張。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價較上日本港收市普遍靠穩。滙控(00005)ADR折合港元計收報66.8元，較本港上日收市高0.1元；騰訊(00700)ADR收報381.47元，高1.27元；國壽(02628)ADR收報21.91元，高1仙。油價續升，中海油(00883)ADR收報14.95元，高5仙；中石油(00857)ADR收報5.3元，高2仙；中石化(00386)ADR收報6.36元，高2仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報78.32元，低3仙；聯通(00762)ADR收報10.07元，低7仙；中電信(00728)ADR收報4.27元，高3仙。

ADR港股比例指數報30109，較周一恒指收市高31點或0.11%。夜市恒指期貨收報30179點，升57點，較上日恒指高水102點。港股昨日假後復市最多升248點，高見30185，創去年6月中以來高位，收報30077，升140點或0.47%。不過，恒指上升股比例只有49%，下跌股比例達51%，反映大市升市未見全面。恒指14天RSI升至69.2，逼近70的技術超買水平，短期阻力在30259點即去年6月19日下跌裂口頂部位置。另外，港滙上升，兌美元曾見7.8467的兩個月高位。

焦點股份

吉利(00175)：3月總銷量12.46萬部，按年增長3%，按月增長四成九。首季總銷量36.66萬部，按年減少半成，達到全年銷量目標151萬部的兩成四。

丘鈦科技(01478)：3月份攝像頭模組銷量3479.8萬件，按月增加1.5倍，按年增加九成八。

比亞迪(01211)：3月份銷量4萬6825部, 首三個月銷量11萬7578部, 按年增加半成。首三個月新能源汽車銷量按年增加1.47倍。

長城汽車(02333)：3月銷量按年增長一成七，首三個月銷量按年增長一成一。

寶龍地產(01238)：公布今年首三個月合約銷售總額按年升約六成一；單計三月份合約銷售額為46.24億元人民幣，按年升七成六。