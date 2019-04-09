即巿股評 港股直擊

在近日舉行的投資講座以及熱線電話中，我們收到不少投資者的提問，提到近期買賣窩輪的難度有所增加。其中一項觀察值得投資者留意，就是買入窩輪是需要付出成本以換取槓桿，而這裡講的「成本」並非單單指買賣差價，而是包括時間值及引伸波幅在內、並反映在輪價的成本。當中要留意引伸波幅是影響窩輪價格的其中一項因素，同時亦反映著發行人對相關資產波幅的預期。由於早前大市於三萬點的關口附近整固，引伸波幅的確有所回落，間接影響了窩輪的價格表現。

另一方面，由於大市於三萬點的「大位」附近上落，投資者於這段期間部署亦傾向更短線，不太願意持有較長時間。在這種環境之下，牛熊證則為較合適的選擇，原因有二：

（一）牛熊證受引伸波幅影響較輕微。若波幅回落期間，牛熊證較為吸引。

（二）若以牛熊證作更短線部署，產品被收回的機會相對較小，同時投資者仍可利用牛熊證槓桿一般比窩輪更高的特點捕捉正股走勢。

以騰訊(00700)牛熊證為例，昨日(4月8日)正股收市價企於380元之上，而市場上最貼價的一批牛證產品收回價於360元附近，距離正股已有5%或以上。如作短線部署，可考慮當中的牛證(68953)，收回價360.98元，約17倍的槓桿亦較一般騰訊窩輪為高。此產品為市場上撇除100%街貨的產品後，最高槓桿的選擇。

另外亦有數據可跟投資者分享，下表是今年首季流入個股牛熊證的名義總值金額，可見有上升趨勢，反映近期部分投資者的確將資金部署在牛熊證。

流入個股牛熊證 (＝街貨變化 * 正股價格 / 換股比率) 2019年1月 24.2億元 2019年2月 35.0億元 2019年3月 47.2億元

資料來源：高盛認股證牛熊證，截至2019年3月31日

總括而言，上市衍生工具當中有窩輪亦有牛熊證，具備著不同特點，當中亦有不同的條款供投資者選擇，投資者應時刻留意市場環境的變化，並按自己需要來選擇適合當時市況的產品。

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

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