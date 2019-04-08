港股直擊

凱升控股(00102)上周公布，主要股東台灣益航及主席兼非執行董事郭人豪，獲第三方接洽以收購其持有的全部股權。

台灣傳媒報道，益航財務長黎世明表示，將以不低於每股1.5元的條件，出售手持凱升19.22%股權，料可套現4.29億元，預計獲利1.23億元。

黎世明今日在台灣舉行的簡報會上表示，郭人豪在今日舉行益航董事會後，已赴港洽售凱升股權。

凱升今日最高曾升至1.5元，創52周新高，收市報1.48元，升0.05元或3.5%，成交金額2227.2萬元。