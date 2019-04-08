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今日 18:25 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨入縮至3.4億元 買萬洲 沽建行

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市場憧憬貿易談判近尾聲，料有好消息公布，港股清明假後復市向好，全日升140點或0.47%，大市成交1215.14億元。

不過，北水流入速度減慢，由上周四淨入17.8億元，縮至今日的3.42億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

市場憧憬豬價上升，萬洲(00288)為今日北水掃入最多個股，全日淨入5.6億元；第二多掃入為招行(03968)，全日淨買1.82億元；但建行(00939)沽盤活躍，全日淨走4.25億元，為最多北水淨走個股。

二線內險股為北水掃入目標，太保(02601)、太平(00966)及新華(01336)分別有1.77億、1.72億及1468萬元淨入；惟平保(02318)則有9012萬元淨走。

其他較多北水淨入個股有中建材(03323)、東岳(00189)、吉利(00175)及東航(00670)，全日分別有8197萬、6810萬、5481萬和4513萬元淨買。

內房股方面，融創(01918)、融信(03301)及恒大(03333)分別有2.93億元、3026萬和2595萬元淨走，但金茂(00817)則有8369萬元淨入。

此外，騰訊(00700)有1.07億元北水淨走；金斯瑞(01548)獲歐洲藥品管理局授予旗下藥物，以優先審評藥物認定，股價炒高25.5%，全日也有2854萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、萬洲、融創、吉利、中太平、騰訊、招行、太保、東航及新華保險。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:融創、騰訊、吉利、融信、金斯瑞、東岳、金茂、平保、中建材及恒大。

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