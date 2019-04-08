港股直擊 即巿股評

中美第九輪經貿磋商結束，中方認為貿易談判已近尾聲，市場憧憬將有好消息公布，美股上周三大指數創六個月新高，港股清明假後復市向好，近十個月來重上三萬點大關上收市。

港股上周四終止七連升走勢，今早復市高開183點，報30119，隨即升幅擴大，最多升248點，高見30185，創去年6月中以來高位，但A股升勢不保，港股午後曾轉跌22點，低見29913，惟買盤趁低吸納，恒指止跌回升，更企在三萬點大關上收市。恒指收報30077，升140點或0.47%。

國企指數收報11793，升101點或0.87%。全日大市成交1215.14億元。

不過，恒指上升股比例只有49%，下跌股比例達51%，反映大市升市未見全面。

恒指即月期貨收報30127，升124點，高水50點，成交17.2萬張。

騰訊(00700)、中海油(00883)及平保(02318)為升市火車頭，向恒指貢獻90點升幅，全日分別升1.1%、3.5%和1.9%。友邦(01299)則無升跌；滙控(00005)微漲0.3%；港交所(00388)創52周高，收升1.9%；但金沙(01928)跌1.4%；銀娛(00027)降2.4%；申洲(02313)跌1.3%。

焦點板塊

醫藥股：金斯瑞(01548)獲歐洲藥品管理局授予旗下藥物，以優先審評藥物認定，股價炒高25.5%；其他醫藥股亦炒上，中生製藥(01177)飆7.1%，為升幅最大藍籌；石藥(01093)漲3.6%；聯邦制藥(03933)急升一成二；歌禮(01672)則升1.5%；信達(01801)則升2.4%。

手機股：野村調高舜宇(02382)及丘鈦(01478)評級及目標價，收市分別揚4.4%和急升一成；至於比亞迪電子(00285)漲3.3%；高偉電子(01415)揚3%；鴻騰(06088)升3.3%；瑞聲(02018)亦微升0.2%。

內地電訊股：全線受壓，中移動(00941)跌1.4%；聯通(00762)降2.9%，為包尾藍籌；中國電信(00728)跌1.2%；但5G概念的鐵塔(00788)創上市高，曾見2.03元，收報2.02元，抽升5.8%。

內地券商股：A股回吐，內地券商股也逆市跌。華泰(06886)跌1.4%；中信証券(06030)降2%，跑輸一眾國指成分股；海通證券(06837)下滑0.5%；廣發証券(01776)及國泰君安(02611)分別跌0.9%。

焦點股份

雄岸科技(01647)：獲包括工業大麻種植、生產加工許可，股價曾炒高29.2%，高見1.55元，收造1.46元，仍爆升21.7%，成交金額1.23億元。

中船防務(00317)：全日抽高12.4%，其A股(600685.SH)亦升停板。集團擬與控股股東中船集團，進行等值資產置換並訂立框架協議，交易完成後，公司將置出船舶修造相關業務及資產，主營業務將變更為高端船用動力裝備研發、製造、系統集成、銷售及服務。

偉易達(00303)：發盈警，預期截至3月底止年度純利將按年減少15%至20%，隨即遭大行唱淡，收市插一成，成交急增至1.6億元。

潤東汽車(01365)：擬向昆明彥恒出售4家間接全資附屬的全部股權，並已簽訂意向書，估計涉及代價約34億元人民幣，全日抽升20.8%。