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今日 16:09 港股直擊 即巿股評

【短線出招】中聯重科、鐵貨 、A50牛證

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上星期開始見北水對港股重拾興趣，現在多項因素大條道理在各個板塊輪流炒，你會見到增值稅稅率調低成為大行上調盈測的其中一個大因素，內需、汽車、金屬資源、機械設備正在熱炒。

現在實戰最大問題是應該坐貨還是跟勢炒，我暫時傾向前者，尤其是自已心水的績優股，包括信德(00242)、嘉華(00173)、聯塑(02128)、太古B(00087)、安東油田(03337)及中海宏洋(00081)，回吐只會加注。可以新加入組合的有發盈喜的中聯重科(01157)，及受惠鐵礦石看漲的鐵貨(01029)，均是極強勢及技術超買股份，但一開月線圖又是另一個很吸引的畫面。

至於恒指，今日高位是30185，幾乎回補去年6月19日下跌裂口頂部的30259，整固後對後市發展是好事，最緊要組合表現不要被恒指拋開，現在不宜仍然用「熊二」反彈來看待港股了。歐洲不景，美國估值貴及企業盈利將放緩之際，中國股市估值合理，加上有減稅及政策寬鬆所刺激，配合中美貿易較大機會達成協議，中港股市料繼續有運行。

今日我趁A股中段倒跌時買入南方A50(02822)牛證(69041)，今年11月22日到期，收回價14.18元，槓桿11.4倍，看好A股可作中線操作之選。

羅崇博 (杜比)

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