即巿股評 港股直擊

港股喺上周四長周末假期前雖見回吐，但即日跌幅大大收窄，反映有投資者趁低吸納，加上外圍股市做好，美股三大指數喺上周五創六個月以嚟新高。另一方面，中美經過九輪經貿高級別磋商，仲得到新進展，雙方均預計貿易談判已接近尾聲，兼且好快可以落實簽訂協議，屆時中美雙方終可結束呢場打咗已一年嘅貿易戰。既然去年一直困擾環球股市嘅就係呢場貿易戰，咁家陣貿易戰結束，一天光晒，各地股市自然扭轉亁坤。

港股今早亦順利衝破三萬關，不過逼近30200點阻力位之後回順，半日表現中規中矩。恒指高開183點，之後最多升248點，見過30185點半日高位，創自去年6月以嚟近十個月高位。其後A股回軟倒跌，令港股升幅亦收窄，恒指一度低見30004點半日低位，暫時30000點似乎有支持。

騰訊(00700)再升至今年內高位，半日曾高見381.6元，中午升幅收窄報收378.8元。之前阿Man講過騰訊企穩375元之後有運行，今次中線目標係400元大關，但能否挑戰呢個位，就要睇有冇好消息跟尾。至於另一升勢較強嘅重磅股，當然係受惠內地股市做好嘅平保(02318)，半日亦升1.7%，暫時企穩90元水平之上，睇嚟晉身紅底股嘅日子不遠矣! 平保再強，升幅亦遠遜於舜宇光學(02382)，半日升4.2%重上紅底股，報103.9元，主要係市場憧憬鏡頭需求增加，手機設備股全線向上，丘鈦科技(01478)半日升近12%，贏盡全個板塊。

除咗手機設備股之外，醫藥股亦見有資金追捧，主要係金斯瑞(01548)旗下藥物獲歐洲藥品管理局授予優先審評藥物認定，股價半日急升兩成。一路以嚟阿Man都睇好醫藥股中線發展，尤其係以研發為主嘅生化藥物製造商，除咗金斯瑞之外，中生製藥(01177)跟石藥(01093)分別升4.3%及2.9%，前者更跟舜宇雙雙成為半日藍籌升幅冠軍。

至於上星期威威嘅陀地地產股，今日繼續回吐，不過喺樓價節節上升，高居不下嘅情況下，地產股仍然有運行，只係之前急升點都要回吐一下，半日信置(00083)跌2.1%表現較差，其他地產股跌幅有限，回吐壓力唔大，只要整固一下，遲早又可以再展新升浪。內地券商股亦隨A股回吐，不過阿Man有信心，無論港股跟A股都將會繼續以大漲小回模式向上推進。上證指數突破3000大關再上3200點，只要3200點守穩，下一目標係3400至3500點；至於港股能企穩30000點，如能突破30200至30400點阻力，目標30800至31000點並非太過妄想。

麥狄文

(徐狄怡 ‧ 證監會持牌人)