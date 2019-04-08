港股直擊 即巿股評

憧憬中美貿易談判有好消息公布，美股上周三大指數創六個月新高，但內地股市今早先升後跌，令港股曾升248點，創去年6月中高位後回順，但仍企在三萬點大關上收市。

港股今早高開183點，報30119，隨即升幅擴大，最多升248點，高見30185，創去年6月中以來高位，但A股升勢不保，港股升幅曾縮至68點，低見30004，最終恒指半日收報30023，升87點或0.29%，國企指數中午收報11761，升68點或0.59%，大市半日成交656.11億元。

A股受壓，滬指半日跌0.09%；深成指跌0.86%。

藍籌股個別發展，騰訊(00700)半日升0.7%；友邦(01299)升0.5%；滙控(00005)漲0.1%；港交所(00388)升0.5%；金沙(01928)跌0.9%；銀娛(00027)降1.8%；申洲(02313)跌2.6%。

焦點板塊

醫藥股：金斯瑞(01548)獲歐洲藥品管理局授予旗下藥物，以優先審評藥物認定，股價炒高19.7%；其他醫藥股亦炒上，中生製藥(01177)揚4.3%，為升幅最大藍籌；石藥(01093)漲2.9%；歌禮(01672)則升2.1%；信達(01801)則升2.7%。

手機股：野村調高舜宇(02382)及丘鈦(01478)評級及目標價，半日分別揚4.3%和急升11.9%；至於比亞迪電子(00285)漲2.3%；高偉電子(01415)揚0.6%；鴻騰(06088)升1.1%；瑞聲(02018)亦微升0.2%。

內地電訊股：全線受壓，中移動(00941)跌1.4%；聯通(00762)挫3%，為包尾藍籌；中國電信(00728)跌1.6%。

焦點股份

潤東汽車(01365)：擬向昆明彥恒出售4家間接全資附屬的全部股權，並已簽訂意向書，估計涉及代價約34億元人民幣，半日抽升28.3%，為升幅最大個股，成交金額160萬元。

雄岸科技(01647)：獲包括工業大麻種植、生產加工許可，股價今早一度炒上，最高見過1.47元，大升22.5%，半日收造1.46元，仍抽升21.7%，成交金額7150萬元。