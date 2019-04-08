即巿股評 港股直擊

上個星期講過當大市超買VS重熊街貨市，以過去遇過且輸錢率達九成九嘅經驗話我知，呢啲情況有九成九都會係超買輸，重熊街貨贏，咁好明顯我輸嘅原因絕對係忘記咗呢個世界係有「超買再超買」。上個星期睇個市都唔例外，明明見到恒指日線圖SlowTSTC(14,3)頂住個超買位，明明見到恒指粒燭頂住個合保歷加通道頂；但就同時見到恒指牛熊證街貨圖嘅上方有一堆重又近嘅熊證坐咗喺度。兩樣對著幹時，我比較傾向嘅做法就係乜都唔好做，更何況上個星期五(4月5日)係清明節，變相一過 weekend就要過三日？

依家10點18分，同designer Ken搞完一輪淘寶之後，終於叫做正式開始今日嘅工作。坐巴士時戰友Jack已經whatsapp我話個市唔通要殺上30500至30599點嗰堆重熊？當時我開一開隻app睇吓啲街貨，見到近少少嘅30200至30299點都有1121張期指，好歹都過千張呀，不過截至依家10點27分止，恒指最高暫時做過30185點，同呢堆重熊貨只係相差15點就可以入到門口；但如果我喺手揸30200至30299點熊證嘅話，見到呢個點數都真係拿拿聲走人。

睇住個市喺30000至30100點上落，無乜變化咁款，就試試從個股埋手。平保(02318)、港交所(00388)、友邦(01299)同騰訊(00700)都衝到上頂咁滯，嘗試搵吓有無啲個股可以追落後，搵搵吓就搵到隻工行(01398)，呢隻嘢今日剛好升穿埋條50天線($5.955)，雖然下方五條主要平均線並未順序排列，不過總算叫做升穿晒咁多條平均線之上；換一換條保歷加通道出嚟睇，上個星期五工行呈「十字星」，今日暫呈一粒陽燭且重返保歷加上升通道之上；再轉畫條「下降通道」出嚟，今日仲唔係啱啱升穿咗條「下降通道」？

認真，好少睇內銀股，仲要開牛證咁冷門，工行牛(66757)，收回價$5.58，同現價有約6.8%差距，槓桿比率約12.7倍兼有少量成交，都叫做有人參與吓，就上望住條保歷加通道頂($6.090)為目標；或者你大注嘅，一兩格都幾百萬上落咪收手囉。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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