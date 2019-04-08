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今日 10:15 港股直擊 即巿股評

【異動股】與母企互換資產 中船防務揚近6%

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中船防務(00317)與母企互換資產，今早股價跑出，一度高見9.63元，急揚7.4%，現造9.5元，仍漲5.9%，成交金額2830萬元。

其A股(600685.SH)更升停，新造17.8元(人民幣‧下同)，揚10%，成交金額594萬元。

集團擬與控股股東中船集團進行等值資產置換並訂立框架協議，交易完成後，公司將置出船舶修造相關業務及資產，主營業務將變更為高端船用動力裝備研發、製造、系統集成、銷售及服務。

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