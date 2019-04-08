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今日 09:45 港股直擊 即巿股評

【異動股】中聯重科飆9% 料首季純利大增至少1.26倍

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中聯重科(01157)發盈喜，股價最新升9.1%，報4.8元，創逾三年高，成交逾5000萬元。

公司預期截至今年3月底止三個月歸屬上市公司股東淨利潤將介乎8.5億元(人民幣．下同)至10.5億元，比去年同期增長約1.26倍至1.79倍；每股基本收益料介乎0.11元至0.13元，去年同期為0.05元。

公司指，純利上升其中是因工程機械業務的營業收入大幅增長，以及持續推進4.0產品工程，產品銷售結構進一步改善。

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